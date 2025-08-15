Τασούλας από Πάρο: “Ευχαριστώ για την υπεράνθρωπη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα λυσσαλέα πύρινα μέτωπα”

Στο νόημα της σημερινής γιορτής αναφέρθηκε από την Πάρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Από το μήνυμα του Προέδρου, όμως, δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά του αλλά και οι ευχαριστίες του προς όλους και όλες εκείνες, που κατέβαλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια, όπως τόνισε, στη μάχη κατά των πύρινων μετώπων των τελευταίων ημερών.

Αναλυτικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής, στην Πάρο.

Μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο κύριος Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα εδώ στην Πάρο, στην καρδιά του Αιγαίου Πελάγους, σ’ έναν από τους αρχαιότερους και ιερότερους χώρους της Ορθοδοξίας, στην Παναγιά την Εκατονταπυλιανή, στις Κυκλάδες ολόκληρες, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όπου γης, ο Ελληνισμός γιορτάζει και τιμά το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του Καλοκαιριού, όπως λέγεται, την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου που είναι για τον καθένα μας αλλά και για το Έθνος μας, μία μοναδικά πολύτιμη καταφυγή.

Ο καθένας και η καθεμία την νιώθουν βαθύτατα, ως παρηγοριά, ενθάρρυνση και στήριγμα στη ζωή τους, ενώ ως Υπέρμαχος Στρατηγός ενώνει και οδηγεί το Έθνος μας στους αγώνες του διαχρονικά, για ελευθερία και προκοπή. Έτσι την βλέπουμε, και έτσι αισθανόμαστε ότι μας βλέπει κι εκείνη, με τη γλυκύτητα του βλέμματός της, συμπαραστάτρια, σε κάθε ατομική, οικογενειακή ή συλλογική μας προσπάθεια.

Εύχομαι αυτό το μοναδικό της βλέμμα, να συνεχίσει να εμπνέει και να καθοδηγεί προστατευτικά την πορεία μας, προς ένα καλύτερο αύριο. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους!

Και θα ήθελα, μιας και ανέφερα την Παναγιά, ως ενθάρρυνση, προστασία και στήριγμα, τούτες τις ώρες, να αναφερθώ και να εκφράσω τις ευχαριστίες εκ μέρους της Πολιτείας, προς τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, προς την Ελληνική Αστυνομία, προς το Λιμενικό Σώμα, προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, προς το ΕΚΑΒ, προς την τοπική αυτοδιοίκηση, προς τους εθελοντές, οι οποίοι με την ακάματη και συχνά υπεράνθρωπη προσπάθειά τους αντιμετωπίζουν τα λυσσαλέα και καταστροφικά πύρινα μέτωπα των ημερών. Και να εκφράσω ταυτόχρονα την ελπίδα μου, μια ελπίδα που πηγάζει εδώ από την Εκατονταπυλιανή της Πάρου, ώστε η αντιμετώπιση μιας ακόμη πύρινης δοκιμασίας, αυτού του Αυγούστου, να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισκέφθηκε την Πυραυλάκατο «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ», η οποία, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, ελλιμενίζεται στο λιμάνι της Παροικιάς. Ο κύριος Τασούλας ευχήθηκε στους αξιωματικούς και στο πλήρωμα χρόνια πολλά με υγεία, οικογενειακή και προσωπική ευτυχία. Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης, πλωτάρχης Χαράλαμπος Δαγκλής χάρισε στον Πρόεδρο τον θυρεό του πλοίου.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Πάρο παρών ήταν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ενώ τον πρόεδρο της Βουλής εκπροσώπησε η βουλευτής Κατερίνα Μονογυιού. Παρόντες, τέλος, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς.

Στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κύριος Ιγνάτιος, συλλειτουργούντος του Μητροπολίτη Παροναξίας κυρίου Καλλινίκου.