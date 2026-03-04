ΣΥΡΙΖΑ για Χρυσή Αυγή: “Η καταδίκη είναι νίκη του δημοκρατικού τόξου και ήττα της ακροδεξιάς”

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Σήμερα, 4 Μαρτίου 2026, επικυρώθηκε η οριστική καταδίκη των νεοναζί της “Χρυσής Αυγής”, που χαρακτηρίζεται αμετάκλητα αυτό που πάντα ήταν: μια εγκληματική οργάνωση», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Τα 42 “ένοχος” που ακούστηκαν κατά την εκφώνηση της απόφασης του Εφετείου κλείνουν το κεφάλαιο της δικαστικής διερεύνησης της εγκληματικής δράσης του νεοναζιστικού μορφώματος. Τα 42 “ένοχος” αποτελούν νίκη του αντιφασιστικού κινήματος, των συγγενών των θυμάτων που ύψωσαν ανάστημα, των δικηγόρων που έδωσαν πολυετή αγώνα, των μαρτύρων που δεν φοβήθηκαν. Και μια ελάχιστη δικαίωση για τα θύματα, για τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν, τα δεκάδες “ανώνυμα” θύματα της ναζιστικής βίας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «η καταδίκη της Χρυσής Αυγής και σε δεύτερο βαθμό είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια “πολιτισμένη Χρυσή Αυγή” για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η καταδίκη αυτή είναι νίκη του δημοκρατικού κόσμου, νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς. Η σημερινή μέρα είναι ταυτόχρονα και υπενθύμιση καθήκοντος στις δύσκολες εποχές που ζούμε: απαιτείται διαρκής αγώνας, σε όλα τα μέτωπα, ώστε ο φασισμός να μην ξανασηκώσει κεφάλι, όποια μάσκα κι αν φορέσει», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.