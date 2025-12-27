Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά της Βούλτεψη: “Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε κατά του Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί”

Επίθεση κατά της βουλευτού της ΝΔ, Σοφίας Βούλτεψη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12).

Αφορμή αποτέλεσε ο καυγάς σε πρωινή εκπομπή του Action 24, μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας σε συζήτηση για το αγροτικό που είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση του πρώτου από το πάνελ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

“Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε η Σοφία Βούλτεψη κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί. Κι αυτή είναι ότι η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας στήριξε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur στη σχετική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, την οποία οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψήφισαν. Μια συμφωνία που θα πλήξει το αγροτικό δυναμικό ολόκληρης της Ευρώπης αλλά και θα θέσει σε κίνδυνο και το περιβάλλον αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων.

Η τακτική της ΝΔ δεν αφορά κανέναν περισσότερο από τους ίδιους. Οι αγρότες δεν πρόκειται ούτε να ξεγελαστούν από τα χυδαία ψέματα των υπουργών και των βουλευτών της, ούτε και να καμφθούν από την προπαγάνδα που έχει μοναδικό σκοπό να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των κινητοποιήσεών τους.“