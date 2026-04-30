Κωνσταντοπούλου – Δουδωνής έγιναν “μαλλιά κουβάρια” στη Διάσκεψη των προέδρων (βίντεο)

Αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση, η συζήτηση για τον διορισμό των δύο νέων προέδρων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Συνηγόρου του Πολίτη, μετά την άκαρπη προσπάθεια, από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη να εξασφαλιστεί η συνταγματικά απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, από τα συνολικά 42 βιογραφικά που είχαν υποβληθεί, πρότεινε την Κατερίνα Συγγούνα για την θέση του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Προσωπικών Δεδομένων και τον Αντώνη Μακρυδημήτρη επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη.

Στην πρόταση του προέδρου της Βουλής, για την υποψηφιότητα της πρώην δικαστικού, κ. Συγγούνα, συμφώνησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

Η στήριξη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο πρόσωπο του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία τον κατηγόρησε για σύμπραξη με τη ΝΔ για να της απαντήσει ότι η ίδια υπηρετεί πονηρά σχέδια.

«Συμπράττετε με την ΝΔ. Μας κοροϊδεύετε κ. Δουδωνή; Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρός σας τι σημαίνει αυτό; Καταγγέλλουμε τη στάση του κ. Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος…», σχολίασε ο κ. Δουδωνής προκαλώντας νέα έντονη αντίδραση της κ. Κωνσταντοπούλου.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο πρόεδρος της Βουλής, και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Νικήτας Κακλαμάνης: «Σας άκουσε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά…».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά».

Παναγιώτης Δουδωνής: «Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια. Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου…».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν ντρέπεστε…»

Παναγιώτης Δουδωνής: «Υπηρετείτε σχέδιο…».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;».

Νικήτας Κακλαμάνης: «Είστε αγενής, μη διακόπτετε τον συνάδελφο…».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ είμαι αγενής; Εκείνος χτυπάει το χέρι»,

Παναγιώτης Δουδωνής: «Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από τον βούρκο»,

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής, διαπιστώνοντας ότι δεν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία ανέβαλε τη ψηφοφορία και για τις δύο Ανεξάρτητες Αρχές.

Λίγο αργότερα, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Πριν από έξι μήνες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε με επιστολή του να προκηρύσσονται οι θέσεις, το αποδέχθηκε η Διάσκεψη, συναίνεσε και ο πρωθυπουργός. Υποβλήθηκαν συνολικώς 42 βιογραφικά. Κανένα κόμμα δεν με ενόχλησε όλο αυτό τον καιρό για να προτείνω κάποιον από τους 42. Ανταποκρινόμενος σε όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στους Δελφούς, έφερα σήμερα τη δική μου πρόταση».

Τη στάση του ΠΑΣΟΚ επέκρινε σε δηλώσεις του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, τονίζοντας ότι «η άρνηση του κόμματός του να συμφωνήσει στους προτεινόμενους επικεφαλής των δύο ανεξάρτητων αρχών δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, αλλά με την κυβέρνηση που «καταφέρει συνεχώς χτυπήματα στη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών».