ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα σύγκλησης κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Παραγωγής, Εμπορίου και Οικονομικών Υποθέσεων για την ακρίβεια

Αίτημα σύγκλησης κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Οικονομικών Υποθέσεων κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το νέο κύμα ακρίβειας που αναμένεται μετά την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Η νέα κλιμάκωση της διεθνούς έντασης με τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στις αγορές ενέργειας προκαλούν ήδη σημαντικές αναταράξεις στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων, δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην οικονομία και το κόστος ζωής.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η εμπειρία των προηγούμενων ενεργειακών κρίσεων δείχνει ότι τέτοιες αναταράξεις συχνά οδηγούν σε αλυσιδωτές ανατιμήσεις στην αγορά, με κίνδυνο νέου κύματος ακρίβειας που θα πλήξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζουν ότι σε αντίστοιχες περιόδους ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν εξεταστεί και εφαρμοστεί μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα καύσιμα, η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς καυσίμων, καθώς και παρεμβάσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο ενεργειακό κόστος.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζουν πως είναι αναγκαίο να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση της Βουλής και ουσιαστική συζήτηση για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες και την αγορά.

Αναλυτικά:

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσε άνοδο της τάξης του 25% μέσα σε μία ημέρα, ενώ συνολικά τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται ιδιαίτερα έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Η τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί κατά 67%. Οι εξελίξεις αυτές ήδη μεταφέρονται στην αγορά και αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τις τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, όπως και του φυσικού αερίου, με προφανείς συνέπειες για τα νοικοκυριά, τις μεταφορές και την παραγωγική δραστηριότητα.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι αναγκαίο να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση της Βουλής και ουσιαστική συζήτηση για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες και την αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχες περιόδους ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν εξεταστεί και εφαρμοστεί μέτρα όπως:

η μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα καύσιμα,

η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς καυσίμων,

καθώς και παρεμβάσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο ενεργειακό κόστος.

Επειδή, η Βουλή δικαιούται να ενημερωθεί έγκαιρα για τις εξελίξεις και υποχρεούται να εξετάσει μέτρα απέναντι σε μια κρίση που θα επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και την πορεία της οικονομίας.



αιτούμαστε , την άμεση σύγκληση κοινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, προκειμένου να παρουσιαστούν:

α. η αποτίμηση της κυβέρνησης για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας,

β. οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στις τιμές καυσίμων και στο ενεργειακό κόστος,

γ. καθώς και τα ενδεχόμενα έκτακτα μέτρα που σχεδιάζονται για την προστασία της οικονομίας και των καταναλωτών.



Οι αιτούντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία – μέλη των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Οικονομικών Υποθέσεων

Μαμουλάκης Χάρης

Παππάς Νίκος

Ζαμπάρας Μίλτος

Κόκκαλης Βασίλης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Γεροβασίλη Όλγα

Καραμέρος Γιώργος

Μπάρκας Κώστας