Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Υπέρ του Λαϊκού Μετώπου ο Nάσος Ηλιόπουλος

Τι ανέφερε στην ομιλία του

Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Υπέρ του Λαϊκού Μετώπου ο Nάσος Ηλιόπουλος
DEBATER NEWSROOM

Υπέρ του Λαϊκού Μετώπου και της αρχικής εισήγηση του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση, τάχθηκε ο Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς.

Συγκεκριμένα ο βουλευτής και κυβερνητικός εκπρόσωπος του κόμματος είπε «Πίστευα και πιστεύω στο ιδρυτικό συμβόλαιο της Νέας Αριστεράς (στον πυρήνα του έχει την πρόταση για Λαϊκό Μέτωπο)».

Ακολούθως σημείωσε: «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ανίκητος, ο αδύναμος κρίκος της κυβερνητικής πολιτικής είναι το κόστος ζωής. Θα ήμουν περήφανος για ένα κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς που παλεύει για συμμαχίες και φέρνει αλλαγή στην ζωή του κόσμου».

