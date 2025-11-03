Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Συναντιέται με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση με τον Τασούλα

Συναντιέται με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Γεραπετρίτης
Συνάντηση με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα έχει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 1:30 μ.μ., με την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα.

