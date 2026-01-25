Στο Βελιγράδι ο Βρούτσης για την Εθνική υδατοσφαίρισης Ανδρών και τη διμερή συνεργασία

Στο Βελιγράδι βρίσκεται ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης των ανδρών, προκειμένου να στηρίξει την Εθνική ομάδα στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, αλλά και να πραγματοποιήσει σειρά θεσμικών επαφών με τη σερβική πολιτική και αθλητική ηγεσία.

Κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Αθλητισμού της Σερβίας, Ζόραν Γκάετς, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα του αθλητισμού, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη κοινών δράσεων σε επίπεδο υποδομών και προπονητικής εκπαίδευσης, καθώς και στη στήριξη της νέας γενιάς αθλητών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε, επίσης, η επικείμενη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων, η οποία αναμένεται να θέσει θεσμικό πλαίσιο για μια πιο συστηματική και στρατηγική συνεργασία.

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης θα δώσει το «παρών» στην Arena Beograd, όπου η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει σήμερα (25/1, 18:00) την Ιταλία στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερή παρουσία της χώρας μας στην ελίτ του ευρωπαϊκού πόλο.

Η ανάρτηση του κ. Βρούτση:

«ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Η υποδοχή στο Βελιγράδι, όπου βρίσκομαι για να στηρίξω την Εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δεν θα μπορούσε να είναι θερμότερη. Υποδοχή που αντικατοπτρίζει τους διαχρονικούς, αδελφικούς δεσμούς που ενώνουν την Ελλάδα και τη Σερβία.

Είχα την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να με υποδεχθούν:

– Ο ομόλογός μου Υπουργός Αθλητισμού, Ζόραν Γκάετς. Ο «αρχιτέκτονας» του σερβικού βόλεϊ και εμβληματική μορφή του παγκόσμιου αθλητισμού με δύο Ολυμπιακά μετάλλια (Χρυσό στο Σίδνεϊ και Χάλκινο στην Ατλάντα). Ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στην πατρίδα μας από το επιτυχημένο πέρασμά του από τους πάγκους του Άρη, της Ορεστιάδας και του Ολυμπιακού.

– Η Πρέσβης μας, Μαρία Λεβαντή, η οποία οργάνωσε άψογα κάθε λεπτομέρεια αυτής της επίσκεψης, ενισχύοντας τη διπλωματική μας παρουσία.

– Ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, Ντέγιαν Τομάσεβιτς. Ένας θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και αγαπημένος των Ελλήνων φιλάθλων, ειδικά του Παναθηναϊκού, ως μέλος της θρυλικής ομάδας που κατέκτησε το Triple Crown το 2007.

Σήμερα, στη θεσμική συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού Ζόραν Γκάετς, συζητήσαμε για τις μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται για τον αθλητισμό των δύο χωρών μας.

Αποδέχθηκε με χαρά την πρόσκλησή μου να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων μας και, σε άπταιστα ελληνικά, ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στην Εθνική μας στον αποψινό μικρό τελικό με την Ιταλία.

Η υπογραφή αυτού του μνημονίου αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που μετουσιώνει την αθλητική μας «συγγένεια» σε μια ισχυρή θεσμική συμμαχία, προς όφελος των αθλητών, των προπονητών και της νέας γενιάς.

– Στις 18:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), θα βρεθούμε όλοι μαζί στις κερκίδες του Arena Beograd

δίπλα στον Θοδωρή Βλάχο και τους διεθνείς μας, για να γίνουμε η «δυνατή» φωνή της Εθνικής μας στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο!

Πάμε γερά, Ελλάδα».