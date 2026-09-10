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ΕΛΛΑΔΑ

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων – Μήνυμα από το 122 για ετοιμότητα

Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων – Μήνυμα από το 122 για ετοιμότητα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:17

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιόφυλλο Τρικάλων.

Επιχειρούν 54 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Ο Δήμος Μετεώρων συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Στις 15:02, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

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Ο Δήμος Μετεώρων κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.

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