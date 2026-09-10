Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων – Μήνυμα από το 122 για ετοιμότητα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιόφυλλο Τρικάλων.

Επιχειρούν 54 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγιόφυλλο της Περιφερειακής Ενότητας #Τρικάλων



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 10, 2026

Ο Δήμος Μετεώρων συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Στις 15:02, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφύλλο Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2026

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

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Ο Δήμος Μετεώρων κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.