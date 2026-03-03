Στην Βουλή την Τετάρτη 4/3 ο Μητσοτάκης για το νομοσχέδιο του Υπουργείο Εσωτερικών για την ψήφο των αποδήμων
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Στην Βουλή αναμένεται να βρεθεί την Τετάρτη 4/3 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το νομοσχέδιο του Υπουργείο Εσωτερικών για την ψήφο των αποδήμων.
Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί θα μιλήσει στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».
Στις 13.30 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την επανέναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκειο Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησής του.
