Στην τελική ευθεία το “μπλόκο” στα social media για ανήλικους έως 15 ετών – Πότε θα ανακοινωθεί

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να παρουσιαστούν τα μέτρα περιορισμού της πρόσβασης των ανηλίκων έως 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομοθετική πρωτοβουλία θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα, είναι πιθανό να διοργανωθεί και μία ειδική εκδήλωση για το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και ετοιμάζεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Μαρτίου, το είχε προαναγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από το Νέο Δελχί της Ινδίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, “κλειδί” για τον “κόφτη” στα social media για τους εφήβους έως 15 ετών θα είναι η εφαρμογή του Kids Wallet.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το σχετικό νομοσχέδιο έχουν επεξεργαστεί τόσο το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσο και το Δικαιοσύνης και το Υγείας, υπό την εποπτεία του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου.

Η απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων έως 15 ετών στα social media, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι καθολική και δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα η γονική συναίνεση.

Ο γονέας ή ο κηδεμόνας θα κατεβάζει την εφαρμογή Kids Wallet σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί η ανήλικη ή ο ανήλικος (κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ, κομπιούτερ) και μέσω της διασταύρωσης της ηλικίας θα γίνεται αυτόματα ο αποκλεισμός.

Επιπλέον, θα μπουν φίλτρα που θα προστατεύουν τα παιδιά έως 15 ετών από την έκθεσή τους σε πλατφόρμες τζόγου, πώλησης καπνικών προϊόντων, αλκοόλ αλλά και σε πλατφόρμες online γνωριμιών και σεξ.

Αντίστοιχα μέτρα για τον ψηφιακό εθισμό και τη χρήση “σκοτεινών” σελίδων του διαδικτύου εξετάζονται και για όσους είναι από 15 έως 18 ετών.

Μάλιστα, το νομοσχέδιο θα προβλέπει και αστικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις γονέων ή κηδεμόνων που δεν συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες κατά του ψηφιακού εθισμού των παιδιών.

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργείων, ώστε να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό και ταυτόχρονα συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαι πλαίσιο.

Στόχος είναι, όπως αναφέρουν πηγές, το μέτρο να μην έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά παιδαγωγικό.