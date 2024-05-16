Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ρώμης ο Χάρης Δούκας

Στο Palazzo Senatorio πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με τον Δήμαρχο Ρώμης, Roberto Gualtieri.

Οι δυο δήμαρχοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αναλυτικά τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις τους, δίνοντας έμφαση στα νέα εργαλεία που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους. Συμφωνήθηκε μάλιστα, η προετοιμασία και η σύναψη μνημονίου συνεργασίας Αθήνας – Ρώμης, με επίκεντρο την κλιματική αλλαγή, την καθαρή ενέργεια, τον πολιτισμό και τον βιώσιμο τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εστίασαν σε θέματα καθημερινότητας, στα μέτρα που λαμβάνουν για την ενεργειακή ασφάλεια των πολιτών μέσω της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς και στη φύτευση νέων δέντρων. Παράλληλα, συζήτησαν για τα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στις δύο πρωτεύουσες, όπως η κατασκευή του νέου γηπέδου της Ρόμα και η Διπλή Ανάπλαση με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Ο Χάρης Δούκας προσκάλεσε τον Roberto Gualtieri να επισκεφθεί την ελληνική πρωτεύουσα για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, πρόταση που έγινε δεκτή.

