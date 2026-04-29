Σδούκου: «Το επιτελικό κράτος είναι όχημα προόδου της χώρας»

Στον ρόλο του επιτελικού κράτους, στην ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών και στην ανάγκη πραγματικού πολιτικού διαλόγου με επίκεντρο τα αποτελέσματα για την κοινωνία αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ERT Radio.

Ερωτώμενη για το κλίμα που διαμορφώνεται εντός του κόμματος μετά την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ, η κ. Σδούκου τόνισε πως «η εικόνα διαμορφώνεται μάλλον από τους πηχυαίους τίτλους που σε μεγάλο βαθμό υπερβάλλουν, παρά από την ίδια την πραγματικότητα», προσθέτοντας πως «το κόμμα βρίσκεται, ούτως ή άλλως, σε μια διαδικασία προσυνεδριακού διαλόγου, που με ειλικρίνεια καθένας εισφέρει την οπτική του», για τον καλύτερο τρόπο που «όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα υπαρκτά προβλήματα στην κοινωνία μας», που είναι «ο πιο σημαντικός στόχος από όλους».

Υπό αυτό το πρίσμα, υπογράμμισε πως δεν έχει καμία αμφιβολία «για τις καλές προθέσεις» των βουλευτών, «καθώς καταθέτουν με σεβασμό, τις προτάσεις τους για το πώς μπορεί να αναβαθμιστεί ιδίως ο ρόλος του βουλευτή», ενώ πρόσθεσε ότι «το κόμμα της ΝΔ είναι ένας ζωντανός πολιτικός οργανισμός με φιλελεύθερη ιδεολογία που δεν φοβάται τον διάλογο». Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε πως οι απόψεις που κατατίθενται είτε δημόσια, είτε θα εκφραστούν εντός των οργάνων, έχουν ως στόχο «την βελτίωση της κυβερνητικής λειτουργίας και των καλύτερων αποτελεσμάτων», κάτι που έχει επανειλημμένως τονίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το επιτελικό κράτος, η κ. Σδούκου θύμισε ότι «ήταν το πρώτο νομοθέτημα που έφερε η κυβέρνηση, το 2019, αμέσως μετά τις εκλογές, γιατί ο πρωθυπουργός γνώριζε πολύ καλά τις αρρυθμίες στη λειτουργία της κρατικής μηχανής και είχε και ένα καθαρό σχέδιο για το πώς η κυβέρνηση θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά». Αυτή, επισήμανε, ήταν μια επιλογή που δικαιώθηκε από τα γεγονότα, «φέρνοντας αποτελέσματα χειροπιαστά, τόσο σε τομείς όπως το ταμείο Ανάκαμψης», που «αν δεν υπήρχε επιτελικό κράτος, δεν θα ήμασταν τέταρτη χώρα στην Ευρώπη στην απορρόφηση πόρων», καθώς έδωσε τη δυνατότητα «να υπάρχει ένας συντονισμός καλύτερος στην κυβέρνηση και ένας έλεγχος της προόδου».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αναφέρθηκε και στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά του επιτελικού κράτους στην «άμεση διαχείριση των κρίσεων» τονίζοντας πως αυτό το αποδέχονται ακόμα και οι επικριτές του. Έδωσε δηλαδή, τη δυνατότητα «να υπάρχει ένας συντονισμός καλύτερος στην κυβέρνηση, ένας έλεγχος της προόδου».

Ερωτώμενη αν η Κυβέρνηση θα αποδεχθεί την πρόταση για εξεταστική επιτροπή σε σχέση με το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης, η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι «προς το παρόν δεν έχει κατατεθεί το αίτημα» και πρόσθεσε πως «θα πρέπει να έρθει πρώτα στη Βουλή, να γίνει γνωστό το τι ακριβώς ζητά να διερευνηθεί και κυρίως πώς το τεκμηριώνει και τότε η κυβέρνηση θα πάρει θέση», δεν είναι δυνατόν εκ προοιμίου να απαντήσει κάποιος θετικά ή αρνητικά, χωρίς να έχει δει το περιεχόμενο, κατέληξε.