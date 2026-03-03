Σδούκου: Για άλλη μια φορά ο Τσουκαλάς «συνελήφθη» ψευδόμενος

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλέξάνδρα Σδούκου, σε δήλωση της σχολίασε τις ανακοινώσεις του Εκπρόσωπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ολόκληρη η δήλωση της Αλεξάνδρας Σδούκου

Τι μας είπε με την ανακοίνωσή του σήμερα ο κ. Τσουκαλάς; Ότι δήθεν, συγκρινόμενη με άλλες χώρες, η Ελλάδα έχει (να διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) τις περισσότερες υποθέσεις ή εκείνες με το μεγαλύτερο κόστος.

Η λαθροχειρία που διέπραξε ο κ. Τσουκαλάς, προκειμένου να βγάλει το αυθαίρετο συμπέρασμα ότι η χώρα μας τάχα είναι «ο μεγαλύτερος πελάτης» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν εντυπωσιακή, αν και όχι πρωτόγνωρη. Μας έχει συνηθίσει τόσο πολύ σε αυτή την τακτική της επιλεκτικής χρήσης στοιχείων και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, που δεν συνάδει με τον πολιτικό του ρόλο.

Φαίνεται δεν διάβασαν καλά την έκθεση εκεί στο ΠΑΣΟΚ, για αυτό «δεν είδαν» ότι σειρά χωρών έχουν περισσότερες υποθέσεις και υψηλότερο ποσό υπολογιζόμενης ζημίας (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία, για να αναφέρουμε κάποιες).

Προφανώς για όλες αυτές οι υποθέσεις που είναι υπό διερεύνηση εξακολουθεί να ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Στην πράξη δηλαδή, ο κ. Τσουκαλάς και το ΠΑΣΟΚ μάς καλεί σε έναν «κομματικό καυγά» επί υποθέσεων που δεν έχουν οριστικά κριθεί, αλλά τέτοιες «λεπτομέρειες» δεν εμπόδισαν στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ να εκδώσει ανακοινώσεις, δεν θα το εμπόδιζαν και τώρα.

Αξίζει όμως να δει κάποιος λίγο πιο προσεκτικά, κάποια από τα στοιχεία που επιμελώς αποφεύγει να χρησιμοποιήσει το ΠΑΣΟΚ.

Υποθέτουμε πως είναι «τυχαίο» ότι ξέχασε να αναφερθεί στο Βέλγιο, όπου υπάρχουν συνολικά 99 ανοιχτές υποθέσεις, συνολικού ύψους 3,14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2025 άνοιξαν 36 υποθέσεις, με εκτιμώμενη ζημία 3,68 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εξίσου «τυχαίο» είναι ότι του διέφυγε να αναφερθεί στο Λουξεμβούργο, όπου υπάρχουν συνολικά 32 ανοιχτές υποθέσεις, με εκτιμώμενη ζημία ύψους 1,42 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2025 άνοιξαν 16 υποθέσεις, με την εκτιμώμενη ζημία να ξεπερνά τα 1,37 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επίσης «τυχαία» ξέχασε να αναφερθεί στη Ρουμανία, όπου υπάρχουν συνολικά 535 ανοιχτές υποθέσεις, με εκτιμώμενη ζημία ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2025 άνοιξαν 303 υποθέσεις, με την εκτιμώμενη ζημία να ξεπερνά τα 3,91 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ακόμα πιο «τυχαίο» είναι ότι του διέφυγε να αναφερθεί στην Ιταλία, όπου υπάρχουν συνολικά 991 ανοιχτές υποθέσεις, με εκτιμώμενη ζημία ύψους 28,71 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2025 άνοιξαν 635 υποθέσεις, με την εκτιμώμενη ζημία να ξεπερνά τα 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δεν ανέφερε, δηλαδή, χώρες που έχουν μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων ή εικαζόμενη ζημία – κάποιες με παρόμοιο και κάποιες με μικρότερο πληθυσμό – απλώς και μόνο επειδή δεν «ταίριαζαν» στο προκατασκευασμένο αφήγημά του.

Φυσικά όλοι αναγνωρίζουμε ότι το πρόβλημα -σε όλη την Ευρώπη όπως γίνεται φανερό- είναι υπαρκτό και πρέπει να κάνουμε ακόμα γενναιότερα βήματα αντιμετώπισης, αλλά και συνεργασίας στην Ε.Ε.