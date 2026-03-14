Ρουσόπουλος: «”Από το Grexit στο παράδειγμα” η πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Ρουσόπουλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Προσυνέδριο του κόμματος στη Λάρισα στάθηκε στην πορεία της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια.

Αναλυτικά όσα είπε:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Πρόεδρε, φίλες και φίλοι.

Τον Ιούλιο του 2015, στο πιο σκοτεινό σημείο της ελληνικής κρίσης, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προέβαλλε ανοιχτά το ενδεχόμενο ενός Grexit, λέγοντας ότι «μια προσωρινή έξοδος από το ευρώ ίσως θα ήταν μια καλύτερη επιλογή» για την Ελλάδα.

Δέκα χρόνια μετά, τον Οκτώβριο του 2025, ο πρόεδρος της γερμανικής κεντρικής τράπεζας Bundesbank, Joachim Nagel, έδωσε σε συνέντευξή του έναν τίτλο σχεδόν ιστορικής ανατροπής: «η επιτυχία της Ελλάδας, είπε, αποτελεί παράδειγμα για τη Γερμανία».

Από το «η Ελλάδα καλύτερα έξω από το Ευρώ», στο «η Ελλάδα παράδειγμα για τη Γερμανία».

Αυτή είναι, ίσως, η πιο σύντομη περιγραφή της διαδρομής που διένυσε η ελληνική οικονομία την τελευταία δεκαετία. Μια οικονομία καθημαγμένη που άρχισε να ξαναβρίσκει τον δρόμο της από το 2019 και μετά.

Η οικονομία όμως, αγαπητοί μου, δεν είναι απλώς αριθμοί και στατιστικές. Είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας, ο καθρέφτης των θεσμών της και, τελικά, ο καθρέφτης της ευαισθησίας με την οποία η πολιτική εξουσία αντιλαμβάνεται την ευημερία των πολιτών.

Οι αντιξοότητες ήταν και παραμένουν παρούσες. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία βιώσαμε μια παγκόσμια πανδημία που πάγωσε την οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ζήσαμε την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και ζούμε έναν πόλεμο στην Μέση Ανατολή που συνεχίζει μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων, οι οποίες αφαιρούν ζωές στο πεδίο, αλλά επηρεάζουν εκατομμύρια ζωές σε όλον τον πλανήτη. Επηρεάζουν το εμπόριο, την ενέργεια, την παγκόσμια οικονομία.

Και εδώ, στη Θεσσαλία, οι δυσκολίες δεν ήταν μόνο διεθνείς. Ήταν και βαθιά τοπικές. Οι καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε ο «Daniel» άφησαν πίσω τους τεράστιες απώλειες σε καλλιέργειες, υποδομές και παραγωγικό δυναμικό. Μας θύμισαν με τον πιο σκληρό τρόπο, πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει η παραγωγή μπροστά στις ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Ξέρουμε καλά στην Κυβέρνηση πως έχουμε μπροστά μας μια ακόμη σημαντική υποχρέωση: να ολοκληρωθεί γρήγορα και δίκαια το ζήτημα των αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκάλεσε ο «Daniel», ώστε οι άνθρωποι της παραγωγής, εδώ στη Θεσσαλία, να μπορέσουν πραγματικά να ξαναχτίσουν ό,τι χάθηκε και να συνεχίσουν να κρατούν ζωντανή την καρδιά της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Κι όμως, ακόμη και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα συνεχίζει να προχωρά. Γιατί η ανάπτυξη στον 21ο αιώνα δεν είναι μια απλή γραμμική διαδικασία. Είναι ένας πολυσύνθετος γρίφος που απαιτεί σχέδιο, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα.

Και σε αυτόν τον γρίφο η παραγωγή -και ιδιαίτερα η αγροτική παραγωγή- έχει καθοριστικό ρόλο. Δεν είναι τυχαίο ότι συζητούμε όλα αυτά εδώ, στη Λάρισα, στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου. Σε έναν τόπο όπου η σχέση της κοινωνίας με τη γη, δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και βαθιά ιστορική.

Λίγα χιλιόμετρα από εδώ, στο Κιλελέρ, γράφτηκε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα μια σημαντική σελίδα της ελληνικής κοινωνικής ιστορίας. Μια υπενθύμιση, ότι η αγροτική παραγωγή δεν αφορά μόνο την οικονομία, αφορά και την κοινωνική ισορροπία.

Σήμερα η πρόκληση είναι διαφορετική: να κάνουμε τον πρωτογενή τομέα πιο ανταγωνιστικό, πιο τεχνολογικά προηγμένο και πιο εξωστρεφή.

Με τεχνολογία, με καινοτομία, με καλύτερη οργάνωση της παραγωγής και με προϊόντα υψηλής ποιότητας που μπορούν να σταθούν δυναμικά στις διεθνείς αγορές. Και είμαι βέβαιος ότι η Θεσσαλία μπορεί να βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας.

Γιατί τελικά αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα αυτής της δεκαετίας: Από το Grexit στο παράδειγμα.

Αυτή είναι η διαδρομή της Ελλάδας με Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σας ευχαριστώ.