Πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
Γεωργίου: "Η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εκφράσει τη νέα γενιά"
ΟΝΝΕΔ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους με ανώτατα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, ευρωβουλευτές, βουλευτές και γενικοί γραμματείς να δίνουν το “παρών”.
Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εκφράσει τη νέα γενιά, υπογραμμίζοντας πως η ΟΝΝΕΔ βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή των πολιτικών μαχών και ότι ενωμένη, και δυναμική είναι έτοιμη να συμβάλει καθοριστικά στις προκλήσεις και τις εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται.
