Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Λαζαρίδης διαστρέβλωσε εκ νέου τα λεγόμενα του Αραχωβίτη

Τι σημειώνουν οι πηγές

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Λαζαρίδης διαστρέβλωσε εκ νέου τα λεγόμενα του Αραχωβίτη
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

«Στην αγωνιώδη του προσπάθεια να πείσει ότι δεν υπάρχει “γαλάζιο” σκάνδαλο, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, διαστρέβλωσε εκ νέου τα λεγόμενα του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ψάχνοντας μάταια δικαίωση για τον Μάκη Βορίδη, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ψευδώς ότι το “Συμφωνώ” του Στ. Αραχωβίτη ήταν ακριβώς το ίδιο με αυτό του διαδόχου του στο ΥΠΑΑΤ» σημειώνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν:

«Τα ανερυθρίαστα ψεύδη Λαζαρίδη καταρρίπτονται από τα πρακτικά της χθεσινής (14.1.26) συνεδρίασης, όπου ο Σταύρος Αραχωβίτης ανέφερε επί λέξει:

“ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Μάρτυς): Το ‘Συμφωνώ’ το οποίο υπέγραψα εγώ είναι σε εφαρμογή -αυτό γράφει το ‘Συμφωνώ’ που υπέγραψα εγώ- της 873 ΚΥΑ και σύμφωνα με τα κριτήρια. Δεν ξέρω τι υπέγραψε ο κ. Βορίδης. Ήταν εδώ. Θα το δείτε εσείς”. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της αλήθειας του Σταύρου Αραχωβίτη και του ψεύδους του κ. Λαζαρίδη!» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδήσεις σήμερα
