Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Καβαρατζής

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών άφησε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Καβαρατζής.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Καβαρατζής ήταν γιατρός στο επάγγελμα, ενώ είχε εκλεχθεί 6 φορές ως βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το evrosnews.gr γεννήθηκε στο χωριό Λευκίμη Σουφλίου το 1940, έζησε στην Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στον Νομό Έβρου το 1974, με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ., ενώ εκλέχθηκε βουλευτής στο νομό Έβρου συνολικά 6 φορές. Όμως τις τρεις από αυτές έχασε την εκλογή του λόγω ενστάσεων εξαιτίας κωλυμάτων εκλογιμότητας είτε ως Διοικητής Νοσοκομείων, είτε Υποδιοικητής στο ΙΚΑ.

Μία φορά και συγκεκριμένα το 1993 αντικατέστησε τον παραιτηθέντα από τη Ν.Δ. Άκη Γεροντόπουλο ως πρώτος επιλαχών, αφού εκείνος πήγε στην Πολιτική Άνοιξη

Ήταν παντρεμένος και είχε τρεις γιους που ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό που και ο ίδιος αγαπούσε πολύ και έπαιζε και ποδόσφαιρο.

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στο χωριό του στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στη Λευκίμμη ώρα 12:00.