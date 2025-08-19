Περιοδείες Φάμελλου στις πυρόπληκτες περιοχές Αττικής, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνίας, Πρέβεζας
Την Τετάρτη και την Πέμπτη
Περιοδείες σε πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποιεί αύριο και μεθαύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.
Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη 20 Αυγούστου, ο κ. Φάμελλος, μαζί με κλιμάκιο του κόμματος, θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στη νοτιοανατολική Αττική.
Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 10:30 πμ, από την Πλάκα Κερατέας (στρατόπεδο Κερατέας), όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά.
Την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις