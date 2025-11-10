ΠΑΣΟΚ: «Όταν το θράσος και η εχθροπάθεια δεν έχουν όρια» αναφέρει ο τομέας Πολιτισμού

«Ένας άνθρωπος του πολιτισμού και μάλιστα επικεφαλής ενός εμβληματικού μουσείου, οφείλει να προάγει τον διάλογο και τη σύνθεση, όχι να τροφοδοτεί τη διχόνοια», σχολιάζουν ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού Νάγια Γρηγοράκου, σχετικά με ανάρτηση του προέδρου Δ.Σ. του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναφορικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωση τους με τίτλο: «Όταν το θράσος και η εχθροπάθεια δεν έχουν όρια» αναφέρεται: «Ο διορισμένος από την Υπουργό Πολιτισμού πρόεδρος Δ.Σ. του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Ιωακείμ Γρυσπολάκης, το μόνο που βρήκε να πει για την πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής που έγινε σήμερα στο Ηράκλειο, ήταν να κάνει μια αποκρουστική ανάρτηση.

Ένας άνθρωπος του πολιτισμού και μάλιστα επικεφαλής ενός εμβληματικού μουσείου, οφείλει να προάγει τον διάλογο και τη σύνθεση, όχι να τροφοδοτεί τη διχόνοια.

Η σιωπή του για την τραγωδία και η επιθετικότητά του απέναντι σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης λένε πολλά για το πού επιλέγει να στέκεται (εκτός από το γραφείο του φυσικά).

Η Κρήτη χρειάζεται ανθρώπους που χτίζουν γέφυρες, όχι τείχη. Ο πολιτισμός δεν είναι τίτλος, δεν είναι ρόλος για φωτογραφίες. Είναι ευθύνη. Είναι στάση ζωής. Όταν τον επικαλείσαι, πρέπει πρώτος να τον υπηρετείς με σεβασμό, μέτρο και ανθρωπιά.».