ΠΑΣΟΚ: «Μετά τη δημόσια παραδοχή Σκέρτσου ο κ. Μαρινάκης πρέπει να δώσει καθαρές απαντήσεις»

Να δώσει καθαρές απαντήσεις καλεί το ΠΑΣΟΚ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη με αφορμή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, το γεγονός ότι «ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, στο πλαίσιο της παρουσίας του σε συνέδριο, δήλωσε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ “η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει, από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα”».

Επίσης, στην ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως σε άλλο σημείο ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι «γνωρίζαμε πολλά από τα προβλήματα, γνωρίζαμε τις έρευνες που γίνονταν, ενθαρρύναμε τις έρευνες που γίνονταν, συνεργαζόμασταν με τις ευρωπαϊκές αρχές στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ» και τονίζει:

«Κατόπιν αυτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ελπίζουμε ότι θα φιλοτιμηθεί σήμερα να μας απαντήσει:

-Πώς γίνεται η κυβέρνηση να έχει εντοπίσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2019 και να επιτρέπει στον τότε αρμόδιο υπουργό Μάκη Βορίδη να εκτοξεύει κατά 1 εκατομμύριο στρέμματα το εθνικό απόθεμα βοσκοτόπων;

-Έδρασε αυτοβούλως ο τότε υπουργός; Γιατί εμπόδισαν τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του από τη Δικαιοσύνη απορρίπτοντας την προανακριτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ;

-Γιατί δεν θορυβήθηκαν όταν επί υπουργίας Αυγενάκη και δεύτερος πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε παράνομες επιδοτήσεις σε αμαρτωλά ΑΦΜ; Γιατί επέτρεψαν την καρατόμηση του από τον κ. Αυγενάκη;

-Επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανήξερος, τη στιγμή που όλο το Μαξίμου ξέρει;».