ΠΑΣΟΚ: Κλιμάκιο στις πυρόπληκτες περιοχές

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε πως κλιμάκιο του θα επισκεφτεί την Πέμπτη 14/8 τις πυρόπληκτες περιοχές.

Συγκεκριμένα, θα βρεθούν σε Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα.

Αναλυτικά:

Τις πυρόπληκτες περιοχές θα επισκεφθεί αύριο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του Γραμματέα της Κ.Π.Ε. Ανδρέα Σπυρόπουλου, των βουλευτών Ανδρέα Πουλά, Ιωάννη Τσίμαρη, Χριστίνας Σταρακά, του επικεφαλής της Αυτο-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και τοπικών στελεχών.

Στις 11:00 θα βρίσκονται σε Φιλιππιάδα και Πρέβεζα.

Ακολούθως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας. Θα καταλήξουν στις 19:00 στο Σώμα Εθελοντών Διασωστών – Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας (Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου 130, Κάτω Αχαΐα).