ΠΑΣΟΚ: “Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης από τον Κυρ. Μητσοτάκη για τον Α. Λοβέρδο”

Ως την «ώρα της εξαργύρωσης» θεωρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ τη προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

«Ο πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο», σχολίασαν πηγές του κόμματος και τόνισαν:

«Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της. Προφανώς, κύριε Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».