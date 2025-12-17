Παραμένει κυρίαρχη η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις νέες δημοσκοπήσεις – Τι λένε οι πολίτες για αγρότες, Τσίπρα και Σαμαρά

Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ αλλά και των άλλων κομμάτων δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν την Τετάρτη 17/12.

Συγκεκριμένα, η διαφορά ανάμεσα στη ΝΔ και το δεύτερο ΠΑΣΟΚ κυμαίνεται μεταξύ του 12,5% και του 16,1%, με το κυβερνών κόμμα να αγγίζει το 30%. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες πήραν θέση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά και τα κόμματα που όπως όλα δείχνουν θα ιδρύσουν τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Αντώνης Σαμαράς.

Δημοσκόπηση Pulse: Στο 12,5% η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ

Θέση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις πήραν οι πολίτες στη δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 9%, η Ελληνική Λύση στο 8%, το ΚΚΕ στο 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3%, το ΜεΡΑ25 στο 2,5%, η Νίκη στο 2% όσο και το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ στο 1,5% είναι η Νέα Αριστερά.

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης το 79% συμφωνούν με τα αιτήματα και τους λόγους διαμαρτυρίας των αγροτών. Ωστόσο, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα και σχεδόν μοιρασμένα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων ως τρόπο διαμαρτυρίας.

Στο σενάριο-υπόθεση κατανομής των αναποφάσιστων, το ποσοστό της ΝΔ είναι στο 29%, το ΠΑΣΟΚ 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 11%, η Ελληνική Λύση 10%, το ΚΚΕ 8,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Νίκη 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%, η Νέα Αριστερά 2%, οι Σπαρτιάτες 1%, «Άλλο Κόμμα» 7%.

Επίσης, στο ερώτημα για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει κόμμα, οι πολίτες απάντησαν πως το αντιμετωπίζουν ως εξής:

11% θετικά

10% με ενδιαφέρον

12% ουδέτερα

24% αδιάφορα

37% αρνητικά

6% δεν ξέρω/δεν απαντώ

Ακόμη, στην ερώτηση για τυχόν νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απάντησαν ότι αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο:

5% θετικά

9% με ενδιαφέρον

14% ουδέτερα

30% αδιάφορα

35 αρνητικά

7% δεν ξέρω/δεν απαντώ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 16,1 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

Κυρίαρχη για μια ακόμη φορά είναι η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο ACTION 24.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,7%, με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να είναι στο 13,6%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 11,9% και η Πλεύση Ελευθερίας στην 4η θέση με 10,1%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%. Η Φωνή Λογικής στο 4%, με το ΜεΡΑ25 να βρίσκεται στο 3,1%. Η Νίκη είναι στο 2,6% και το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,4%, ενώ τέλος η Νέα Αριστερά είναι στο 1,2%.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη με διψήφια διαφορά, αφού συγκεντρώνει το 23,8% των προτιμήσεων. Δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ με 10,9% και τρίτη είναι η Ελληνική Λύση που προσπερνά την Πλεύση Ελευθερίας.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τι λένε οι πολίτες για τα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη συνέχεια οι πολίτες πήραν θέση τόσο για το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν κόμματα οι Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημοσκόπηση MRB: Τι απαντούν οι πολίτες για κινητοποιήσεις αγροτών και ΟΠΕΚΕΠΕ

Την διατήρηση της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας MRB που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου η διαφορά του κυβερνώντος κόμματος από το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στις 11,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

Νέα Δημοκρατία: 22,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,9%

Ελληνική Λύση: 9,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%

ΚΚΕ: 6,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 6%

Φωνή Λογικής: 3,9%

ΜέΡΑ25: 2,3%

Νίκη: 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Μάλιστα, στην αναγωγή επί του συνόλου η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα εκτοξεύεται στις 15,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικά τα ποσοστά

Νέα Δημοκρατία: 29,2%

ΠΑΣΟΚ: 14,1%

Ελληνική Λύση: 11,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,7%

ΚΚΕ: 8,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 7,7%

Φωνή Λογικής: 5%

ΜέΡΑ25: 3%

Νίκη: 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών

Στο πλευρό των αγροτών που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις τάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Δίκαια χαρακτηρίζουν τα αιτήματά τους σε ποσοστό 79,9%.

Την ίδια ώρα δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2% των ερωτηθέντων, ενώ υπερβολικές τις κρίνει το 25%.

Διαχείριση ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τα ευρήματα της MRB θετικά αξιολογεί τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το 16,7%, ενώ, αρνητικά το 78,4%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Την ίδια ώρα καταλληλότερος για την πρωθυπουργία της χώρας παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 24,1% και ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,7%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 8%.

Δημοτικότητα μελών της κυβέρνησης

Αναφορικά με την εικόνα των μελών της κυβέρνησης δημοφιλέστερος είναι ο Νίκος Δένδιας με 39,7%, ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 34,1% και ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 25,9%.

Τσίπρας, Σαμαράς ή Καρυστιανού;

Σε ερώτηση της δημοσκόπησης σχετικά με το πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,2% απαντά ότι θα το ψήφιζε ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Το 79,6% δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά σε αντίθεση με το 15,6 που δίνει θετική απάντηση.

Τέλος, σε ερώτηση αναφορικά με πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 31,8% των πολιτών απαντά θετικά και το 53,6% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε.