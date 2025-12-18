Παπαθανάσης σε Φάμελλο: “Ουδέποτε είχατε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης”

“Ανακρίβειες“, χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τις σχετικές με την διαπραγμάτευση αναφορές του Σωκράτη Φάμελλου παραθέτοντας τα στοιχεία για τους πόρους που κερδήθηκαν για την Ελλάδα, καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι ουδέποτε επί των ημερών του υπήρξε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, επίσης ότι ουδέποτε ανακατευθύνθηκε ένα ευρώ προς τη Δυτική Μακεδονία και κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι μπέρδεψε τον αναπτυξιακό νόμο με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ενώ ψευδώς ανέφερε ότι αποσυνδέθηκε. “Και για να δούμε τί διαπραγμάτευση κάνατε όταν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 5,6 δισ. ευρώ και σήμερα θα κλείσει με 14,6 δισ. ευρώ και του χρόνου 16,9 δισ. ευρώ;” είπε ακόμη ο κ. Παπαθανάσης προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

“Η κυβέρνηση της ΝΔ κερδίζει στην διαπραγμάτευση και φέρνει πόρους στην Ελλάδα, που ούτε καν τους είχατε φανταστεί εσείς, ενώ πριν αρχίσει η διαπραγμάτευση έχουμε πρόσθετους πόρους από αυτούς που πήραμε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και θα συνεχίσουμε την διαπραγμάτευση διότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε ακόμη περισσότερα. Μην λέτε ανακρίβειες λοιπόν για το τί κερδίζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη” είπε ο κ. Παπαθανάσης απευθυνόμενος προς τον κ. Φάμελλο. Προσέθεσε ότι η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη και “από τα αποδυτήρια” πριν ακόμη ξεκινήσει, η Ελλάδα κέρδισε 7,5 δισ. σε άλλα Ταμεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο αρμόδιος υπουργός ενημέρωσε ότι η Ελλάδα με την διαπραγμάτευση έχει κερδίσει: 4,8 δις στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, 1,6 δισ. στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, και 1,7 δισ. στο Ταμείο Απανθρακοποίησης. “Αν τα προσθέσουμε αυτά, θα δούμε ότι ξεκινάμε από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο με συν 7 δισ., συν άλλα 12 δισ., που τρέχουν από το εθνικό πρόγραμμα Ανάπτυξης” ανέφερε και απηύθυνε το ερώτημα προς την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ: “Τα είχατε και πριν;“.

22 δισ. για την επόμενη προγραμματική περίοδο

Ακόμη ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι επίσης σήμερα συζητάμε για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης το οποίο είναι διπλάσιο από την περίοδο 2021 – 2025.

“Ενώ ξεκινήσαμε με 10 δισ. – κι εσείς δεν είχατε ποτέ Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – καταθέσαμε το 2021 ένα πρόγραμμα, το οποίο συμπεριέλαβε όλα τα έργα, μέσα στο τότε πρόγραμμα των 10 δισεκατομμυρίων. Επομένως, ξεκίνησε με μια υστέρηση, κατ’ ουσίαν, διότι μπήκαν μέσα και τα έργα, τα οποία έτρεχαν και από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ξεκινάμε με ένα πρόγραμμα που κρατά 6 δισ. – εκτός των προγραμμάτων που τρέχουν – και προσθέτει άλλα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. 22 δισ λοιπόν, για την επόμενη προγραμματική περίοδο που ξεκινά από την 1 Ιανουαρίου του 2026 και ολοκληρώνεται το 2030” .

“Πώς λοιπόν, είναι δυνατόν να λέτε ότι η Ελλάδα δεν έχει πόρους, όταν η Ελλάδα πριν ξεκινήσει ακόμη η διαπραγμάτευση ξεκινά με πρόσθετους πόρους;” διερωτήθηκε προς τον κ. Φάμελλο και τον κάλεσε όταν δίνει στοιχεία στη Βουλή, να είναι ακριβή και τεκμηριωμένα.

“Αισθάνεστε ένοχος σχετικά με την απόφασή σας για την Δυτική Μακεδονία, διότι βάλατε μια υπογραφή χωρίς αντίκρυσμα. Τίποτα δεν κάνατε για τη Δυτική Μακεδονία. Βγάλατε μια υπουργική απόφαση δύο μήνες πριν πέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ανακατευθύνατε ούτε ένα ευρώ. Παρουσιάστε τώρα τί κάνατε αν μπορείτε. Δείξτε μας το σχέδιο που συντάξατε. Σε τί ποσοστό μειώθηκε η λιγνιτική παραγωγή στη Δυτική Μακεδονία; Μήπως γκρεμίσατε εσείς, κατ ουσίαν, τη λιγνιτική παραγωγή και δεν ανανεώσατε τις άδειες όλων των μονάδων, που σημαίνει ότι όλες αυτές θα έκλειναν και δεν θα υπήρχε επιστροφή;” είπε ο κ. Παπαθανάσης απαντώντας σχετικώς με το θέμα.

Ακόμη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, καταλόγισε στον κ. Φάμελλο, ότι “μπέρδεψε” το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (το οποίο είναι ένα συνολικό πρόγραμμα που καλύπτει τα πάντα) με τον Αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος αντλεί κατ’ ουσίαν χρήματα από το εθνικό σκέλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Εσείς ουδέποτε είχατε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Είναι άλλο αυτό που έτρεξε την περίοδο 2021 – 2025 και άλλο αυτό που τρέχει το 2026 – 2030. Για πρώτη φορά το δημιούργησε η ΝΔ. Είναι δυνατόν να είστε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και να μην ξέρετε ότι ο Αναπτυξιακός νόμος χρηματοδοτείται από τους εθνικούς πόρους και είναι υποσύνολο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης; Πώς είναι δυνατόν να μας λέτε ότι αποσυνδέθηκε από τον Γεωργιάδη, όταν ουδέποτε αποσυνδέθηκε ο αναπτυξιακός νόμος από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και παραμένει και σήμερα συνδεδεμένος;” είπε ακόμη.

Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι αυτή η οποία φέρνει ανάπτυξη, δημιούργησε 500.000 θέσεις εργασίας, μείωσε την ανεργία από το 18% στο 8%, στηρίζει τις νέες και τους νέους και δίνει ελπίδα για την επόμενη ημέρα διότι εμείς θέλουμε περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες να βρουν δουλειά και δημιουργεί τις συνθήκες να επιστρέψουν όσοι έφυγαν στο εξωτερικό.