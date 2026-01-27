Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΠΑΟΚ: Συλληπητήρια ανακοίνωση του ΚΚΕ για τους φιλάθλους που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

«Επίσης, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες»

ΠΑΟΚ: Συλληπητήρια ανακοίνωση του ΚΚΕ για τους φιλάθλους που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
DEBATER NEWSROOM

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς και τους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξιδεύοντας για να παρακολουθήσουν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας στη Γαλλία, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

«Επίσης, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», συμπληρώνει στην ίδια ανακοίνωση.

