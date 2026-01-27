ΠΑΟΚ: Συλληπητήρια ανακοίνωση του ΚΚΕ για τους φιλάθλους που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς και τους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξιδεύοντας για να παρακολουθήσουν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας στη Γαλλία, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

«Επίσης, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», συμπληρώνει στην ίδια ανακοίνωση.