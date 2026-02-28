Ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ – «Εγγυούμαστε για την ασφάλεια των Ελλήνων» το μήνυμα του Γεραπετρίτη

Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 28/2 η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αμέσως μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στάθηκε στις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τους Έλληνες πολίτες που είναι στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από το πρωί είμαστε σε συντονισμό με συμμάχους και εταίρους. Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς. Υπάρχει πλάνο που αν κριθεί σκόπιμο θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση. Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε πως η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών» υποστήριξε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Να θυμίσουμε, ότι η απόφαση για έκτακτο ΚΥΣΕΑ ήρθε μετά την κοινή επιχείρηση Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν με την κωδική ονομασία «Lion’s Roar», ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊχάν.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.