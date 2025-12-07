Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Νίκος Δένδιας: Στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΕΑ αύριο για ζητήματα αμυντικής βιομηχανίας

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

O υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παραστεί αύριο, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 18:00 στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Κατά τη συνεδρίαση, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα ανταλλαγούν απόψεις για ζητήματα που αφορούν στην αμυντική βιομηχανία.

