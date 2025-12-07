Νίκος Δένδιας: Στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΕΑ αύριο για ζητήματα αμυντικής βιομηχανίας

O υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παραστεί αύριο, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 18:00 στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Κατά τη συνεδρίαση, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα ανταλλαγούν απόψεις για ζητήματα που αφορούν στην αμυντική βιομηχανία.