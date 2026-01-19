Νέο επεισόδιο Βουλή: Σύγκρουση Κυρανάκη – Κωνσταντοπούλου – Αιχμές για «υπερασπιστές βιαστών»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή εξελίχθηκε σε μετωπική σύγκρουση, με αφορμή το σεξιστικό σχόλιο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών κατά της Πέτης Πέρκα.

Για «κρεσέντο σεξισμού» κατηγόρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον κ. Κυρανάκη και του επέρριψε ευθύνες στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Υπάρχει ευθύνη Κυρανάκη, αλλά και τεράστια ευθύνη του κ. Μητσοτάκη που έλεγε “μην γκαρίζετε σε εμένα”».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιθετικά επανήλθε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπενθυμίζοντας την υπόθεση του βιαστή με την τυρόπιτα και αφήνοντας αιχμές για τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνταντοπούλου.

Κ. Κυρανάκης: «Όταν πιστεύω ότι έχω δίκαιο επιμένω. Όταν όμως κάνω λάθος το παραδέχομαι και ζητάω συγγνώμη. Με την συνάδελφο της Νέας Αριστεράς έκανα λάθος και ζήτησα συγγνώμη. Όμως μια λάθος λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός βιαστή».

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τι λέτε;

Κ. Κυρανάκης: Για εσάς το λέω κυρία Κωνσταντοπούλου. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός ανθρώπου που βίασε 4 γυναίκες. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την ψήφιση ενός νόμου που οδήγησε στην αποφυλάκιση αυτού του ανθρώπου.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Συκοφαντίες. Έχει μηνυθεί ο κ. Φλωρίδης, θα μηνυθείτε και εσείς.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κυρανάκης απευθυνόμενος την προηγούμενη εβδομάδα στη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα είχε πει: «Σταματήστε να τσιρίζετε, εδώ είναι Βουλή δεν είναι η κουζίνα σας».