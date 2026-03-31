Μπαράζ συναντήσεων από τον Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου τον υποδέχθηκε στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Al Ain του Άμπου Ντάμπι, ο Υπουργός Επικρατείας για Αμυντικές Υποθέσεις της χώρας, Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei.

Κατά τη συνάντηση των δύο Υπουργών, η οποία έλαβε χώρα στο “Khalifa Bin Zayed Air College”, αντηλλάγησαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Διάδοχος και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι Σεΐχης Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan και ο Υπουργός Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των ΗΑΕ κ. Mazrouei.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε επίσης στο Άμπου Ντάμπι με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, στον οποίο επανέλαβε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας.