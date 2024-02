Ευχές στον βασιλιά Κάρολο για γρήγορη ανάρρωση, μετά τη διάγνωση του με καρκίνο έστειλε το πρωί της Τρίτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός με μήνυμά του στο X, εύχεται γρήγορη και πλήρη ανάρρωση στον Κάρολο για τον οποίο γράφει στην ανάρτησή του στα αγγλικά ότι «είναι πραγματικός φίλος της Ελλάδας».

Wishing His Majesty King Charles III a swift and complete recovery. He is a true friend of Greece, and during these times our thoughts are with his family and the people of the United Kingdom.