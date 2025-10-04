Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Γάζα: “Η Ελλάδα παραμένει υπέρ των προσπαθειών που στοχεύουν στην προώθηση μίας διαρκούς ειρήνης”

"Οι όμηροι θα πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες"

Μητσοτάκης για Γάζα: “Η Ελλάδα παραμένει υπέρ των προσπαθειών που στοχεύουν στην προώθηση μίας διαρκούς ειρήνης”
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Οι όμηροι θα πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα υπέρ των προσπαθειών που στοχεύουν στην προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

