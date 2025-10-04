Μητσοτάκης για Γάζα: “Η Ελλάδα παραμένει υπέρ των προσπαθειών που στοχεύουν στην προώθηση μίας διαρκούς ειρήνης”

«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Οι όμηροι θα πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα υπέρ των προσπαθειών που στοχεύουν στην προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.