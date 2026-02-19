Μητσοτάκης: «48 ώρες στην Ινδία για το AI Impact Summit» – Το χιουμοριστικό βίντεο του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Instagram στάθηκε στην παρουσία του στην Ινδία για δυο ημέρες για το AI Impact Summit.

Συγκεκριμένα, θέλησε σε ένα βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό να τρολάρει για κάποιες στιγμές από την παρουσία του στην Ινδία.

Από το «κοντό παντέλόνι, κάλτσα και δεν καθόμαστε σταυροπόδι» μέχρι το «coffee break πριν την ομιλία μου, namaste» ο πρωθυπουργός στάθηκε σε κάποιες χιουμοριστικές στιγμές.

Μητσοτάκης: “Σύντομα η ανακοίνωση της απόφασής μας για απαγόρευση των social media σε ανήλικους”

Για την ανάγκη προστασίας των νέων από τον ψηφιακό εθισμό, την οποία χαρακτήρισε «προτεραιότητα» μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβασή του στο «AI Impact Summit» που διεξάγεται στην Ινδία.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο μια τεράστια και μαζική τεχνολογική πρόοδος αλλά και πολιτισμική. Οι επιλογές που θα κάνουμε σήμερα θα προσδιορίσουν αν το ΑΙ διευρύνει τις ευκαιρίες για όλους ή όχι».

Όσον αφορά στους ανήλικους και τον εθισμό τους στα social media, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε μέτρα και στην Ελλάδα.

«Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό και τη διαδικτυακή βλάβη είναι θέμα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου. Και η Ελλάδα σύντομα θα ανακοινώσει τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, αναφέρθηκε στην παραπληροφόρηση σημειώνοντας ότι: «Αλλά αυτό συμβαδίζει με τη δημοκρατική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία ενισχύει τον διάλογο αντί να μας κατακλύζει με παραπληροφόρηση και μίσος. Είμαι υπέρ του εκτεταμένου διαλόγου με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι εάν αυτός ο διάλογος δεν αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, η ρύθμιση θα είναι η μόνη απάντηση».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Οι γνώσεις αλλά και η τεχνογνωσία για την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να μοιράζονται σε όλο τον κόσμο. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη στην ιστορία του κόσμου έχει δημιουργήσει τεράστιο πλούτο.

Αλλά η ιστορία μας διδάσκει ότι η διανομή αυτού του πλούτου δεν είναι ποτέ αυτόματη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει άνευ προηγουμένου επιστημονικές ανακαλύψεις για να βελτιώσει δραστικά την υγειονομική περίθαλψη, να ενισχύσει την εκπαίδευση για την υποστήριξη της ανθεκτικότητας στο κλίμα, αλλά το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι απλό: ποιος ωφελείται εκτός από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τους μετόχους τους;

Στις χώρες μας, οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι επανεκπαιδεύονται, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι δημόσιες υπηρεσίες αναβαθμίζονται, ο αγρότης, η νοσοκόμα, ο δάσκαλος, ο μικρός επιχειρηματίας πρέπει να αισθάνονται ότι αυτή η τεχνολογία μοιράζεται σε όλους.

Οι ανησυχίες για σημαντική μετατόπιση εργατικού δυναμικού πρέπει να αντιμετωπιστούν αργά ή γρήγορα.

Στην Ελλάδα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η ψηφιοποίηση έχει κάνει τις δημόσιες υπηρεσίες πιο προσιτές, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και της εκπαίδευσης θα βοηθήσει τώρα το μαθησιακό χάσμα, ενώ η πρόοδος στην τηλεϊατρική στην προγνωστική ανάλυση και την εξατομικευμένη προληπτική φροντίδα κάνει την υγειονομική περίθαλψη πολύ πιο προληπτική. Μετατοπίζοντάς την από τη θεραπεία στα νοσοκομεία στην πρόληψη στο σπίτι και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών. Και μεταξύ των χωρών πρέπει να έχουμε πρόσβαση για να υπολογίσουμε τα δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να είναι μια ιστορία ψηφιακής συγκέντρωσης, πρέπει να είναι μια ιστορία ψηφιακής ένταξης».

«Το ίδιο το κράτος πρέπει να βελτιωθεί. Η τεχνολογία προχωρά με εξαιρετική ταχύτητα, αλλά πολύ συχνά οι δημόσιοι θεσμοί μας λειτουργούν με ένα ξεπερασμένο λειτουργικό σύστημα και κανόνες. Και αν θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να εξυπηρετεί την κοινωνία, οι κυβερνήσεις πρέπει να ενημερώσουν σημαντικά το δικό τους λογισμικό. Τα πλαίσια δημόσιων συμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για τη βιομηχανική εποχή δεν είναι κατάλληλα για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Και χρειαζόμαστε να είναι πιο γρήγοροι, προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα και πιο ανοιχτοί σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να επενδύσουν στις δικές τους ικανότητες. Υποδομή δεδομένων ψηφιακών ταλέντων και γραμματισμός τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα υπουργεία.

Δεν πρόκειται για τη λειτουργία μερικών πιλοτικών προγραμμάτων. Πρέπει να περάσουμε από τον πειραματισμό στην εφαρμογή. Οι χώρες που θα διαδεχθούν την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι απλώς αυτές που χτίζουν ισχυρά μοντέλα αλλά αυτές που χτίζουν ικανό κράτος. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να επιλέξουμε τις ρυθμιστικές μας προτεραιότητες με σύνεση» πρόσθεσε ακόμα.