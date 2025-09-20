Μαρινάκης: «Πρέπει να δώσουμε έμφαση στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά»

Στην εκδήλωση «Δημογραφική κρίση – ώρα για δράση» την οποία διοργάνωσε η Ένωση Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου & Βορείων Προαστίων, παρευρέθηκαν ως κεντρικοί ομιλητές ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς, ο κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και εμπειρογνώμονας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το δημογραφικό Γεώργιος Πιερράκος.

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Βριλήσσια και την συντόνιζε η δημοσιογράφος Μαριλένα Γεραντώνη, απηύθυναν χαιρετισμό ο δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης και η αντιδήμαρχος Οικογενειακής Πολιτικής, Ισότητας και Προσχολικής Ηλικίας Λίλη Τζίμα. Μίλησαν ακόμα, η διοργανώτρια, πρόεδρος της Ένωσης Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου & Βορείων Προαστίων Άννα Κυριαζοπούλου, ο πρόεδρος της Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών Δημήτρης Σταμούλης, ενώ παρέμβαση έκανε ο Δαμιανός Παλιάκης, πολύτεκνος πατέρας.

Ο κ. Μαρινάκης ευχαρίστησε την Ένωση Πολυτέκνων για την πρωτοβουλία και την τιμητική πρόσκληση, καθώς και τον κ. Πισιμίση αλλά και την κ. Τζίμα, τους οποίους συνεχάρη για την εξαιρετική και αθόρυβη -όπως είπε- δουλειά που κάνουν, «αλλά πάνω από όλα για το χαρακτήρα που έχετε δείξει ως ομάδα, ως σύνολο. Την ταπεινότητα με την οποία προσεγγίζετε τα θέματα και προσωπικά το ήθος του δημάρχου». Παράλληλα, σε μια πιο προσωπική αναφορά, ευχαρίστησε τον Γιώργο Αυτιά, αλλά και τον κ. Παλιάκη, ο οποίος μοιράστηκε μαζί του τις ιδέες και τις προτάσεις του για το δημογραφικό και την ενίσχυση των πολυτέκνων, μια στόχευση την οποία αντανακλούσαν και οι φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ.

Αναφερόμενος στο θέμα της εκδήλωσης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τόνισε: «Έχουμε κάνει σημαντικά πρώτα βήματα για να μπορούμε να κοιτάμε στα μάτια τους ανθρώπους οι οποίοι είτε θέλουν είτε έχουν ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι της ζωής, που είναι η οικογένεια: το μεγαλύτερο, ιερότερο, πιο δύσκολο και πιο όμορφο ταξίδι» και επεσήμανε πως, ενώ μέχρι το 2019 μια νέα μητέρα έπαιρνε ένα εφάπαξ ποσό από το κράτος ως επίδομα γέννησης, τώρα πλέον λαμβάνει επαυξημένο επίδομα γέννησης και μητρότητας, τα οποία φτάνουν -μαζί- έως και τις 10.000 ευρώ, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στις άδειες μητρότητας και πατρότητας. «Τι χρειάζεται να κάνουμε παραπάνω; Να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση, όχι απλά στις οικογένειες με παιδιά, αλλά στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Ξεκινήσαμε με τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, όπου για πρώτη φορά η αύξηση δεν ήταν οριζόντια αλλά ήταν προσαρμοσμένη στις οικογένειες με παιδιά. Θεσπίζουμε αφορολόγητα για τους πολύτεκνους και πολύ χαμηλό φόρο για τους τρίτεκνους. Δεν είναι, όμως, μόνο τα μέτρα για τους πολύτεκνους που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό. Είναι και τα μέτρα για τους νέους, είναι και τα μέτρα για την ελληνική περιφέρεια, είναι τα voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Κινήσεις τις οποίες κάνουμε, που είναι, το ξαναλέω, λιθαράκια, αρχίζουν και γίνονται αρκετά. Αλλά σας κοιτάω στα μάτια. Χρειάζονται περισσότερα. Η μεγάλη αυτή πληγή της δημογραφικής κρίσης, την οποία βιώνουμε και στην Ελλάδα, πέραν των προφανών οικονομικών αιτίων, έχει ξεκάθαρα και κοινωνικές αιτίες, γιατί για αρκετά χρόνια η ιερή έννοια της οικογένειας, της μάνας, της γιαγιάς, του παππού, του πατέρα, που κάποτε ήταν σύμβολα για την ελληνική κοινωνία, δεν έπαιρναν την αναγνώριση που πρέπει να έχουν. Πολλώ δε μάλλον η εργαζόμενη μητέρα, ο εργαζόμενος πατέρας, οι μονογονεϊκές οικογένειες. Μια γυναίκα η οποία μπορεί να αφήσει τη δουλειά της για ένα χρονικό διάστημα για να αφιερωθεί στο παιδί της, κάνει την πιο σκληρή δουλειά του κόσμου. Αν μάλιστα συνεχίσει να εργάζεται κάνει ταυτόχρονα δύο απ’ τις πιο σκληρές δουλειές. Είμαι υπερήφανος που εκπροσωπώ μια κυβέρνηση που δεν άφησε στην άκρη την οικογένεια: ο πρωθυπουργός την έβαλε πρώτη σε κάθε μέτρο που ανακοινώνει. Εδώ απευθύνομαι σε ανθρώπους από όλη την εκλογική μας περιφέρεια. Θα πολιτεύομαι πριν και πάνω απ’ όλα με βασική μου έγνοια την στήριξη κάθε οικογένειας».

Ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς τόνισε ότι τα όσα σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δείχνουν το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλεται από την Πολιτεία, ώστε να στηριχθεί η κάθε οικογένεια και ασφαλώς οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, με συγκεκριμένα μέτρα φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής. Εξήγησε ότι αυτή την εβδομάδα συζητείται το δημογραφικό και το στεγαστικό στην Ευρώπη και ότι πολύ σύντομα από την Ευρώπη, όπως δήλωσε ο επίτροπος Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν, θα διπλασιαστούν τα κονδύλια για στέγαση και θα δημιουργηθεί οργανισμός καταγραφής ανισορροπίας σε ό,τι αφορά τα ενοίκια. Επίσης, απευθυνόμενος στο δήμαρχο Βριλησσίων, είπε ότι σύντομα οι δήμοι θα μπορούν να αξιοποιούν ακίνητα των δήμων τους για κοινωνική στέγαση.

Το «παρών» έδωσαν στην εκδήλωση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο πρώην δήμαρχος Βριλησσίων Κώστας Ιωαννίδης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού Αναστάσιος Δημητρίου, ο αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας Αδάμ Ασημακόπουλος, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρωτοβάθμιας Υγείας Σοφία Μαντινίδου- Τσούβαλου, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Παναγιώτης Αναγνώστου, Αικατερίνη Βουτσαδάκη, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Βριλησσίων Μαρίνος Σακελλαριάδης, ο δημοτικός σύμβουλος Νικήτας Σταματελόπουλος, ο πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Βριλησσίων Κωνσταντίνος Φιλιόπουλος και ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Βορείου Τομέα Ζήσης Ιωαννίδης.