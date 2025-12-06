Μαρινάκης: “Ανοιχτοί στον διάλογο με τους αγρότες – Είναι μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου”

Ανοιχτή πόρτα στο διάλογο με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα ήταν το μήνυμα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και τη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη.

«Όποιος επιθυμεί με μία οργανωμένη αντιπροσωπεία και χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες “χάβρας” να δει είτε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είτε και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης η κυβέρνηση είναι πρόθυμη. Αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω και από τη δική τους την πλευρά, ότι υπάρχει επιθυμία για συνάντηση. Είναι δεδομένο και από την άλλη πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά του Υπουργείου, ότι η συνάντηση αυτή, εφόσον γίνει σχετικό αίτημα, υπό κανονικές συνθήκες θα γίνει αποδεκτό», είπε ο κ. Μαρινάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά, πάντως, με τα επεισόδια έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «είναι μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου. Εδώ δεν μιλάμε για διαμαρτυρία, εδώ δεν μιλάμε για μία διεκδίκηση στο πλαίσιο του νόμου, εδώ μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και λεκτικές επιθέσεις και σωματικές επιθέσεις. Οι αστυνομικοί δεν είναι εχθροί των πολιτών. Η Ελληνική Αστυνομία είναι εκεί και οπουδήποτε για να είμαστε ασφαλείς.

Δεν έχει κανέναν σκοπό να επιτεθεί στους αγρότες, σε καμία επαγγελματική ομάδα. Δεν είναι αντίπαλη η Αστυνομία κανενός αγρότη, κανενός κτηνοτρόφου. Κανένας δεν είναι αντίπαλος κανενός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτοί οι οποίοι, κατ’ αρχάς, διέπραξαν ό,τι διέπραξαν, θα ταυτοποιηθούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω νόμιμα».

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι «φέτος θα δοθούν περισσότερα χρήματα στους αγρότες ως προς τις επιδοτήσεις απ’ ότι πέρυσι. Να πούμε ότι είναι 3,7 δισεκατομμύρια. Έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2,48 δισ. και επίκειται καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων. Πέρυσι ήταν 3,1 δισ. Άρα, είναι 600 εκατομμύρια παραπάνω και σε λιγότερους δικαιούχους». «Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας και στους αγρότες και συνολικά στον κόσμο αλλά τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.