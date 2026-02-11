Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Η πρώτη ανάρτηση μετά το διπλό χειρουργείο – “Ευχαριστώ το προσωπικό του ΚΑΤ”

Λίγες μέρες μετά την περιπέτεια της υγείας που είχε ως αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργείο στο ΚΑΤ, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι έκανε σήμερα (11/2) την πρώτη της ανάρτηση.

Η ίδια έκανε ανάρτηση στο Instagram, στέλνοντας τις ευχαριστίες της και στους ανθρώπους που της έστειλαν μήνυμα για ταχεία ανάρρωση, ενώ για την υγεία της σχολίασε “όλα καλά” χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη, Μαρέβα», έγραψε σε story.

Να θυμίσουμε ότι μετά από ατύχημα που υπέστη στο Μιλάνο, ενώ βρισκόταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ένα σύντομο χειρουργείο.