Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Η πρώτη ανάρτηση μετά το διπλό χειρουργείο – “Ευχαριστώ το προσωπικό του ΚΑΤ”

Η λιτή αλλά όλο νόημα ανάρτηση της

Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Η πρώτη ανάρτηση μετά το διπλό χειρουργείο – “Ευχαριστώ το προσωπικό του ΚΑΤ”
DEBATER NEWSROOM

Λίγες μέρες μετά την περιπέτεια της υγείας που είχε ως αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργείο στο ΚΑΤ, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι έκανε σήμερα (11/2) την πρώτη της ανάρτηση.

Η ίδια έκανε ανάρτηση στο Instagram, στέλνοντας τις ευχαριστίες της και στους ανθρώπους που της έστειλαν μήνυμα για ταχεία ανάρρωση, ενώ για την υγεία της σχολίασε “όλα καλά” χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη, Μαρέβα», έγραψε σε story.

Να θυμίσουμε ότι μετά από ατύχημα που υπέστη στο Μιλάνο, ενώ βρισκόταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ένα σύντομο χειρουργείο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
“Μπλόκο” στα social media για τους 15άρηδες – Το παράδειγμα της Αυστραλίας και η γνώμη των ειδικών
ΕΛΛΑΔΑ

“Μπλόκο” στα social media για τους 15άρηδες – Το παράδειγμα της Αυστραλίας και η γνώμη των ειδικών

Όταν έχουν ελεύθερο χρόνο, δεν ψάχνουν πια την παρέα στην πλατεία ή το παιχνίδι στη γειτονιά. «Θα κάτσω στο κινητό μου», λένε χωρίς δεύτερη σκέψη οι έφηβοι, αποτυπώνοντας μια πραγματικότητα που προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Με τα social media να εμφανίζουν χαρακτηριστικά εθισμού σε μικρές ηλικίες, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εφαρμόσει και στην Ελλάδα […]