Λαζαρίδης για ΟΠΕΚΑ: «Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν το τελευταίο διάστημα σε βάρος σας, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ;»

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ και την ενδεχόμενη εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στην Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και σοβαρό προβληματισμό: την υπόθεση με τα “μαϊμού” επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως αποκαλύπτεται από την Αρχή Διαφάνειας και την εμπλοκή ενός ακόμη πρωτοκλασάτου στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Της κυρίας Αναστασίας Χατζηδάκη, της οποίας το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας, κατόπιν -όπως λέει- αιτήματός της. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που δεν ήταν ένα απλό μέλος. Επί χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είχε διατελέσει προϊσταμένη στον ΟΠΕΚΑ και, το σημαντικότερο, ήταν γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2025», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, παίρνοντας τον λόγο στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Επειδή γνωρίζω καλά από τα οργανογράμματα των κομμάτων», συνέχισε, «ο γραμματέας Οργανωτικού θεωρείται δεξί χέρι του προέδρου. Δεν πρόκειται για μια περιφερειακή θέση. Είναι ο άνθρωπος που έχει εικόνα της κομματικής λειτουργίας, που βρίσκεται στον στενό πυρήνα. Και αναρωτιέμαι, λοιπόν: Δεν γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα; Και πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2025, γιατί την απομακρύνατε από τη θέση αυτή, ενώ παρέμενε έως σήμερα κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ; Τι άλλαξε τότε; Τι γνωρίζατε και τι δεν λέγατε;»

«Χωρίς να παραβλέπουμε το τεκμήριο της αθωότητας -διότι σε μια ευνομούμενη Πολιτεία όλοι κρίνονται από τη Δικαιοσύνη-, απλώς για την ιστορία, θυμίζω μια ανάρτηση της ίδιας της κυρίας Χατζηδάκη τον Ιούνιο του 2025, όταν χαρακτήριζε “ομολογία ενοχής” τις παραιτήσεις που είχαν υποβληθεί τα τελευταία χρόνια από κυβερνητικά στελέχη. Φαντάζομαι δεν θα έχει αλλάξει γνώμη τώρα που η ίδια οδηγήθηκε σε παραίτηση από τα κομματικά της καθήκοντα. Ή μήπως οι παραιτήσεις έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά;», είπε κα αμέσως προσέθεσε:

«Το ΠΑΣΟΚ επιμένει να παρουσιάζει τη σημερινή κυβέρνηση ως “κυβέρνηση των σκανδάλων”. Όμως, η πραγματικότητα το διαψεύδει. Διότι όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου το τελευταίο διάστημα, όλο και κάποιο στέλεχός του εμφανίζεται στο κάδρο. Τη μία ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη. Την άλλη ο κ. Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ. Τώρα η κυρία Χατζηδάκη. Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν το τελευταίο διάστημα σε βάρος σας, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ;

«Το αφήγημά σας δεν είναι πειστικό. Δεν μπορείτε να εμφανίζεστε ως τιμητές των πάντων, όταν οι εξελίξεις σας εκθέτουν διαρκώς. Δεν μπορείτε να καταγγέλλετε συλλήβδην και να στήνετε επικοινωνιακά δικαστήρια, όταν τα ίδια τα δικά σας στελέχη βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι όταν προκύπτουν ζητήματα, δεν τα συγκαλύπτει. Η Δικαιοσύνη ερευνά, οι θεσμοί λειτουργούν και όποιος φέρει ευθύνη -όποιος κι αν είναι- λογοδοτεί. Γι’ αυτό, λιγότερη υποκρισία και περισσότερη αυτοκριτική. Για ψαχτείτε λίγο. Διότι ο λαός μας λέει κάτι πολύ απλό και σοφό: Όταν σκάβεις τον λάκκο του άλλου, πέφτεις ο ίδιος μέσα», είπε.