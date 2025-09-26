Κυβερνητικές πηγές σε ΠΑΣΟΚ: “Έχετε γίνει ουρά της Κωνσταντοπούλου” – “Ένοχη η σιωπή σας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ”

Κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ ξέσπασε από το πρωί της Παρασκευής (26/9) σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κυβερνητικές πηγές να καταλογίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη «ένοχη σιωπή» στα περί εμπλοκής του βουλευτή της Μανώλη Χνάρη.

Προηγουμένως, το κόμμα της αντιπολίτευσης ζήτησε την αποπομπή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη. Πηγές της κυβέρνησης αναφέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει απαντήσει σε όσα υποστήριξε χθες ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί “αναρμοδιότητας”, όταν την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα».

Οι κυβερνητικές πηγές τόνισαν ότι «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» και κατέληξαν:

«Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο.

Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η “ουρά” της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη” καταλήγουν.