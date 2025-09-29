Κυριάκος Βελόπουλος: Το πόθεν έσχες του προέδρου της Ελληνικής Λύσης

Εισοδήματα 199.415,54 ευρώ δήλωσε για το έτος 2022 (πόθεν έσχες 2023) ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, το 2022, τα οποία προέρχονται τόσο από τη βουλευτική του αποζημίωση όσο και από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αλλά και από διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Δηλώνει, επίσης, ότι απέκτησε δύο τραπεζικές θυρίδες στην Eurobank.

Παράλληλα, δηλώνει 16 τραπεζικούς λογαριασμούς είτε ως μοναδικός υπόχρεος είτε ως συνδικαιούχος, με κάποιους εξ αυτών εκ των οποίων μηδενικοί και συνολικό ποσό 231.127,81 ευρώ.

Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε, επίσης, μια μονοκατοικία στις Μηλιές Πηλίου που αγόρασε, άλλη μια στην Πέλλα καθώς και μια μονοκατοικία και έναν βοσκότοπο στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, ακίνητα που απέκτησε μέσω κληρονομιάς.

Στην κατοχή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης είναι, ακόμα, ένα ΙΧ 1991 κ.ε., συμμετοχή σε μια ΕΠΕ και οφειλή 5.000 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.

Το 2023 (πόθεν έσχες 2024) ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει εισοδήματα 60.641,05 ευρώ καθώς και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ αλλά καμία άλλη μεταβολή στα ακίνητα, τη συμμετοχή σε εταιρείες και τις οφειλές από πιστωτικές κάρτες.

