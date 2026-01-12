Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Μαδρίτη όπου έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

«Η παρουσία μου εδώ εκπέμπει το μήνυμα να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι κοινές μας αντιλήψεις» ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει:

«Μιλήσαμε την Ουκρανία, παραμένουμε όλοι προσηλωμένοι στην ειρήνη, μιλήσαμε για τη Μέση Ανατολή, θεωρούμε τον αφοπλισμό της Χαμάς προϋπόθεση για ανοικοδόμηση της Γάζας, η Ελλάδα όπως και η Ισπανία είναι έτοιμη να δώσει το παρών για την επόμενη μέρα».