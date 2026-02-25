Κ. Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της Ν.Δ. στην Αλεξανδρούπολη: «Ο φράχτης θα καλύψει ολόκληρο τον Έβρο για να είμαστε ασφαλείς»

Με αιχμή τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προκλήσεις ασφάλειας που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή, η Νέα Δημοκρατία διοργανώνει σήμερα στην Αλεξανδρούπολη το 2ο Προσυνέδριό της.

Η επιλογή της ακριτικής πόλης μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδεται στον Έβρος ως κομβικό σημείο σταθερότητας, άμυνας και ενεργειακής διασύνδεσης για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στις εργασίες συμμετέχει ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ενεργό ρόλο στη συζήτηση που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε ζητήματα ασφάλειας, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αυξημένες διεθνείς εντάσεις.

Έμφαση στην αποτρεπτική ισχύ και τις υποδομές

Στην ατζέντα του προσυνεδρίου κυριαρχούν οι πολιτικές για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, καθώς και η περαιτέρω αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών στην περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη συνολική θωράκιση της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές συμμαχίες που, όπως εκτιμάται, ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και σταθερού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Το 2ο Προσυνέδριο εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμικούς φορείς, ενόψει του τακτικού Συνεδρίου της παράταξης, με βασικό στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση των θέσεων για την εθνική ασφάλεια και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Κ. Μητσοτάκης: «Ο φράχτης θα καλύψει ολόκληρο τον Έβρο»

Τις κρίσιμες στιγμές που βίωσε η χώρα το 2020, κατά τη διάρκεια της έντασης στα σύνορα του Έβρος, ανακάλεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας εκείνη την περίοδο ως «Εξαιρετικά δύσκολες ημέρες».

Αναφερόμενος στη διαχείριση της κατάστασης, υπογράμμισε: «Είχαμε αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των δυνάμεών μας, όχι μόνο την ΕΛ.ΑΣ. Αποτρέψαμε μία εξέλιξη που θα είχε δραματικές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που είχε η συγκεκριμένη κρίση για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας: «Τότε πρώτη φορά η Ευρώπη κατανόησε την ανάγκη για φύλαξη των συνόρων της Ένωσης, τότε άλλαξε για πρώτη φορά η προσέγγιση για την μεταναστευτική πολιτική» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της περιοχής, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στάση τους, λέγοντας: «Οι εβρίτες κρατήσατε τη χώρα ασφαλή» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επέκταση του φράχτη στα σύνορα, σημειώνοντας: «Ο φράχτης θα καλύψει ολόκληρο τον Έβρο, ώστε να είμαστε μονίμως ασδαλής έναντι οποιασδήποτε απειλής» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους – όπως ανέφερε – επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες υποθέσεις, δηλώνοντας: «Κάποιοι ασχολήθηκαν με την μικρή Μαρία, την φερόμενη νεκρή που δεν υπήρξε ποτέ, με την κυρία Άρτεμη όμως που ζει στον Έβρο δεν ασχολήθηκαν όλοι αυτοί. Έπρεπε να έρθει αυτή η κυβέρνηση να ασχοληθεί γι ατης βάλει ένα τηλέφωνο και ένα φωτοβολταϊκό για να έχει ρεύμα.» τόνισε.

