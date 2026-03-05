Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενημερώνει τον Νατσιό για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή 6/3
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή στις 12.30, θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με τον Πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη την περασμένη Τρίτη αναμένεται να έχει επαφές με έναν ακόμη πολιτικό αρχηγό.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός αναμένεται να ενημερωθεί για την κατάσταση και στην Κύπρο αλλά και τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ.
