Κοντογεώργης: «Σημαντική πρόοδος στα έργα αποκατάστασης και στήριξης της Βόρειας Εύβοιας»

Κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη, την βόρεια Εύβοια με τη συμμετοχή του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, του γενικού γραμματέα Δασών, Στάθη Σταθόπουλου και του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρου Καμπούρη.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το κλιμάκιο επισκέφτηκε το εργοτάξιο στα Ήλια, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το έργο, ύψους 12 εκατ. ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στο τμήμα Ροβιές- Ήλια- Λουτρά Αιδηψού. Για την οδική διασύνδεση της Βόρειας Εύβοιας δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η πρόσκληση για την ανάθεση της μελέτης για το τμήμα Παράκαμψης Ψαχνών – Προκόπι (Στροφυλιά) ύψους 7,9 εκατ. ευρώ. Άμεσα η περιφέρεια θα ολοκληρώσει τις διοικητικές διαδικασίες για την ένταξη και προκήρυξη της μελέτης. Ο δρόμος θα συνδέσει την Βόρεια Εύβοια με την περιοχή της Χαλκίδας, ενώ θα λειτουργήσει και ως φυσική και λειτουργική συνέχεια της παράκαμψης Χαλκίδας-Ψαχνών, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ασφάλεια και την ταχύτητα σύνδεσης του βόρειου τμήματος του νησιού με το κεντρικό οδικό δίκτυο. Επιπλέον εγκρίθηκαν με τη συνεργασία κυβέρνησης και περιφέρειας 3 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση έργων συντήρησης οδοποιίας στην περιοχή.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Βράχο Λουτρών, όπου συζητήθηκε το πακέτο των 13 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το περιφερειακό ΕΣΠΑ για τους δήμους Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Η σχετική πρόσκληση υπογράφτηκε σήμερα από τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε σύσκεψη στα Λουτρά Αιδηψού με τη συμμετοχή των Φάνη Σπανού, περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Γιώργου Κελαϊδίτη, χωρικού αντιπεριφερειάρχη, Γιάννη Κοντζιά και Γιώργου Τσαπουρνιώτη, δημάρχων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, αλλά και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Σ. Κεδίκογλου, Γ. Ζεμπίλη και Κ. Καραμπατσώλη.

Εξασφαλίστηκαν πόροι 13 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση των πλέον ώριμων έργων που εντάσσονται στην στρατηγική ΟΧΕ της Βόρειας Εύβοιας. Αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έργα αναπλάσεων και αποκατάστασης οδικής ασφάλειας, αποχέτευσης, αλλά και λιμενικές υποδομές.

Για την επούλωση των πληγών λόγω φυσικών καταστροφών που έπληξαν την περιοχή έχουν ήδη διατεθεί σημαντικοί πόροι. Μέσω της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής το υπουργείο έχει διαθέσει χρηματοδότηση 54.830.000 ευρώ προς τους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για την υλοποίηση έργων φυσικών καταστροφών, εκ των οποίων 15.130.000 ευρώ προς τους δήμους και 39.700.000 προς την περιφέρεια. Επιπλέον, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν διατεθεί περισσότερα από 53 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της Εύβοιας.

Έργα αναδάσωσης, αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας εκτελούνται στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εθνικούς πόρους συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ. Παράλληλα προχωρούν σημαντικά έργα υποδομών, διαχείρισης αποβλήτων, ύδρευσης, ενέργειας, ψηφιακών, οδικής και θαλάσσιας διασύνδεσης, που συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Εύβοιας.

Για το υδροθεραπευτήριο Αιδηψού η ΕΤΑΔ, ως διαχειριστικός φορέας της μονάδας, εκπόνησε τεχνική μελέτη που πιστοποιεί την ασφάλεια των κτηριακών εγκαταστάσεων και προετοιμάζει τις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη αξιοποίηση και ανάδειξη των ιαματικών πηγών και των συναφών ακινήτων. Για την ενίσχυση του τουρισμού στο Βόρεια Εύβοια έχει δεσμευτεί επιπλέον 1 εκατ. ευρώ για το Evia Pass.

Σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης ανέφερε: «Από την σημερινή μας επίσκεψη διαπιστώσαμε τη σημαντική πρόοδο των έργων αποκατάστασης και στήριξης της Βόρειας Εύβοιας. Με τη συνεργασία περιφέρειας και δήμων οι πολιτικές μας αποδίδουν. Είχαμε μία εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση με τους φορείς και τους κατοίκους και ανταλλάξαμε απόψεις για το παρόν και το μέλλον της περιοχής. Ενημερώσαμε, όμως, και για θετικές εξελίξεις στον κεντρικό οδικό άξονα Βόρειας Εύβοιας όπου προχωρούν οι διαδικασίες για το τμήμα Ψαχνά – Στροφυλιά, καθώς και στη χρηματοδότηση νέων έργων που αφορούν την περιοχή. Οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού για την στήριξη και την ανάπτυξη της περιοχής υλοποιούνται».

Την ίδια μέρα, το κυβερνητικό κλιμάκιο μαζί τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα και τον γραμματέα οργανωτικού του κόμματος Στέλιο Κονταδάκη συναντήθηκε με πολίτες στην Αιδηψό, όπου συνομίλησαν για όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει ο τόπος τους.