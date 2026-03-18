Κοντογεώργης: Η δημόσια ακίνητη περιουσία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ισχυρό μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης

Στη σημασία της αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, ως βασικού εργαλείου για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής αναφέρθηκε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, κατά την παρέμβασή του στο 3ο Hellenic Public Property Conference.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στοχεύει στην αντιμετώπιση των διαχρονικών ανισοτήτων μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών και στη δημιουργία βιώσιμων αναπτυξιακών προοπτικών σε κάθε περιοχή. «Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δημόσιας πολιτικής, το οποίο δεν αποφασίζεται μόνο κεντρικά όπως γινόταν παραδοσιακά, αλλά διαμορφώνεται μέσα από μια διαδικασία πολυεπίπεδου σχεδιασμού», σημείωσε.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας όχι μόνο μπορεί, αλλά πρέπει να λειτουργήσει ως ισχυρός μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης, παράγοντας ουσιαστικής αξίας για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες». Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι για πολλά χρόνια σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου παρέμεναν κατακερματισμένα ή ανενεργά, ενώ σήμερα μετατρέπονται σε «ενεργό παραγωγικό κεφάλαιο, που κινητοποιεί επενδύσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει τη βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα».

Ο κ. Κοντογεώργης ανέδειξε την πολυδιάστατη σημασία της αξιοποίησης των δημόσιων ακινήτων, επισημαίνοντας ότι αυτή συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας όσο και στην κάλυψη κρίσιμων κοινωνικών αναγκών. Όπως επεσήμανε, ανενεργοί χώροι μπορούν να μετατραπούν σε δομές υγείας και πρόνοιας, λύσεις στέγασης, πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές, αλλά και σε σύγχρονους δημόσιους χώρους που αναβαθμίζουν συνολικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι η ωρίμαση και υλοποίηση των έργων αξιοποίησης απαιτεί πολυεπίπεδο σχεδιασμό και ουσιαστικό συντονισμό. «Η μετάβαση των ακινήτων του Δημοσίου από την πλήρη αδράνεια στην κοινωνική και οικονομική αξιοποίηση αποτελεί μια σύνθετη διαδρομή, που προϋποθέτει θεσμική συνέπεια και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σε συνεργασία με την ΕΤΑΔ έχει ήδη πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση και προτεραιοποίηση αιτημάτων αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, με στόχο την ολοκλήρωση ώριμων παραχωρήσεων μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί ακίνητα υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος, για τα οποία προωθείται ενισχυμένος διυπουργικός και διυπηρεσιακός συντονισμός σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να προχωρούν ταχύτερα οι αναγκαίες παρεμβάσεις υποδομών και πρόσβασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις νέες δράσεις που προωθούνται για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών στην περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι το επόμενο διάστημα δρομολογείται μέσω του ΕΣΠΑ πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και περιφερειακών κτηρίων για τη στέγαση εργαζομένων σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου προωθείται η κατασκευή περίπου 2.350 κατοικιών σε τέσσερα πρώην στρατόπεδα, με την προκήρυξη του έργου να αναμένεται τους επόμενους μήνες. Επίσης, ανέδειξε τη σημασία της ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού με τα Τοπικά Πολεοδομικα Σχέδια, τα Ειδικά Πολεοδομικά, το Κτηματολόγιο και τους Δασικούς Χάρτες που δημιουργούν πλεον ασφάλεια δικαίου και αναπτυξιακές ευκαιρίες. Αναφερόμενος στη νέα προγραμματική περίοδο, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι η υλοποίηση σημαντικών δράσεων αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας και αστικών αναπλάσεων από την αυτοδιοίκηση ανεβάζει τον πήχυ σε ό,τι αφορά τη διαχειριστική επάρκεια των φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη σημασία ενίσχυσης των μηχανισμών ωρίμανσης έργων και της συνεργασίας φορέων όπως η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου, η ΕΕΤΑ και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να υποστηρίζονται όλα τα στάδια υλοποίησης – από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως τη χρηματοδότηση και την παρακολούθηση των έργων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι η δημόσια ακίνητη περιουσία αντιμετωπίζεται πλέον ως ένας μετρήσιμος εθνικός πόρος με σαφή αναπτυξιακή και κοινωνική αποστολή, επισημαίνοντας ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η θεσμική σταθερότητα και η ενίσχυση της συνεργασίας κράτους και αυτοδιοίκησης, καθώς και η διαβούλευση και η κοινωνική λογοδοσία, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες.