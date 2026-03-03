Κωνσταντοπούλου: «Να συγκληθεί άμεσα η Βουλή για την Εξωτερική Πολιτική και την Εθνική Στρατηγική»

Την άμεση σύγκληση της ολομέλειας της Βουλής, με αποκλειστικό αντικείμενο την Εξωτερική Πολιτική και την Εθνική Στρατηγική, καθώς και τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, ζητεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας την ανάγκη θεσμικής διαφάνειας και υπευθυνότητας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει:

«Εδώ και 2 μήνες, με δημόσιες παρεμβάσεις μου, με διαβήματα προς τον Υπουργό Εξωτερικών και προς τον Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και με ειδική επιστολή μου στον Πρόεδρο της Βουλής στις 5/1/2026, έχω ζητήσει επανειλημμένα να συνεδριάσει η Βουλή για τα ζητήματα της Εξωτερικής Πολιτικής και της Διεθνούς θέσης, στάσης και στρατηγικής της χώρας, που δεν επιτρέπεται να διαμορφώνεται με τρόπο τυχάρπαστο, ελαφρύ και ανεύθυνο, που έρχεται σε σύγκρουση με την Ιστορία του Ελληνικού λαού, ιστορία Αντίστασης στους Κατακτητές και αγώνα για την Ελευθερία.

Η σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής για την Εξωτερική Πολιτική και την Εθνική Στρατηγική εν όψει των διεθνών εξελίξεων σε Ειδική Ημερήσια Διάταξη και όχι «εν παρόδω», επ´αφορμή άσχετου νομοσχεδίου για τον εκλογικό νόμο, είναι απολύτως επιτακτική.

Ομοίως είναι επιτακτική η παροχή πλήρους ενημέρωσης στα Πολιτικά Κόμματα και η Σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Η επιλογή των κατ´ιδίαν, διμερών, ενημερώσεων των Πολιτικών Αρχηγών από τον Πρωθυπουργό (ο οποίος δηλώνει «ανοιχτός να ενημερώσει όποιον Αρχηγό το επιθυμεί» και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλία ενημέρωσης) στερείται διαφάνειας και υπολείπεται κατά πολύ της σοβαρότητας με την οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται τα κρίσιμα αυτά ζητήματα, αλλά και η θεσμική ευθύνη όλων, εν όψει της σοβαρότητας της κατάστασης. Εξίσου ασόβαρο και ανεύθυνο είναι να πληροφορείται το Πανελλήνιο σοβαρές επιλογές στο πεδίο της Εξωτερικής Πολιτικής και της Εθνικής ‘Αμυνας από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο οποίος επιβεβαιώνει με νόημα ότι σχετικά δημοσιεύματα ‘έχουν βάση’.

Η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει να ζητά την αυτονόητη θεσμική υπευθυνότητα και ακεραιότητα, οι οποίες δυστυχώς προφανώς ελλείπουν από έναν Πρωθυπουργό που είχε θέσει σε παρακολούθηση το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων Υπουργείων, τους Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, Εισαγγελείς, πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, πολίτες, σε μια υπόθεση που ήδη έχει χαρακτηριστεί δικαστικά ως ερευνητέα για το αδίκημα της Κατασκοπείας για λογαριασμό ξένου Κράτους, του Κράτους του Ισραήλ, που εμπλέκεται σε διαρκείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και σε συνεχιζόμενα και επαναλαμβανόμενα διεθνή εγκλήματα. Αυτό το πρίσμα είναι και εξόχως ανησυχητικό ως προς τους παράγοντες και τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την Εξωτερική Πολιτική»