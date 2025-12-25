Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΚΚΕ: “Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να προβοκάρει τον αγώνα των αγροτών, θα φάει τα μούτρα της”

"Η λαϊκή πλειοψηφία αναγνωρίζει σε αυτόν τον αγώνα τα κοινά προβλήματα"

DEBATER NEWSROOM

«Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να συκοφαντήσει, να καταστείλει και να προβοκάρει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, είναι βέβαιο ότι θα φάει τα μούτρα της» τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό του.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «όχι μόνο γιατί οι αγρότες δίνουν μια δίκαιη μάχη επιβίωσης, αλλά και γιατί η λαϊκή πλειοψηφία αναγνωρίζει σε αυτόν τον αγώνα τα κοινά προβλήματα, τον κοινό αντίπαλο και την κοινή προσπάθεια για ζωή με αξιοπρέπεια απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική» τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό του».

