Κικίλιας: “Οι επενδύσεις της χώρας σε στρατηγικές υποδομές θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια”

Στη σημασία κατασκευής καίριων υποδομών και στο στρατηγικό πλεονέκτημα που θα προσδώσουν στη χώρα ενισχύοντας τη θέση της στη διεθνή σκακιέρα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά το χαιρετισμό του στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, που λαμβάνει χώρα 23 και 24 Σεπτεμβρίου στο ΜΕΓΑΡΟ Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Όπως είπε ο Υπουργός, η χρήση του LNG αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, και η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σημαντικές υποδομές αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας, εκτιμώντας ότι αυτές οι επενδύσεις θα ενταθούν στο μέλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Τους ρυθμούς της οικονομίας ανά τους αιώνες καθορίζουν βασικά πράγματα όπως οι υδάτινοι πόροι, η πρωτογενής παραγωγή και η ενέργεια. Η χώρα στρατηγικά επενδύει με σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στις δυνατότητες που έχουμε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συμβάλλοντας σημαντικά στην ευημερία της κοινωνίας».

Μιλώντας για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ο κ. Κικίλιας εξήγησε ότι είναι κομβικό και καίριο να αντιληφθεί κανείς τη σημασία ύπαρξης υποδομών τέτοιου είδους στα ελληνικά λιμάνια που διαθέτουν σημαντικό μερίδιο στα containers, στα χύδην υγρά και ξηρά φορτία, στο LNG.

«Aν προσθέσει κανείς τον ελληνόκτητο στόλο, που κατέχει το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 60% του ευρωπαϊκού, καταλαβαίνει κανείς την προστιθέμενη αξία που υπάρχει και τις σχέσεις που μπορεί να δομηθούν με τις ΗΠΑ και με άλλες χώρες. Πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι της ακτοπλοΐας, κανείς δε μπορεί να μην το υπολογίζει, όπως και τις επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές και στην ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, έτσι ώστε να προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες στους συμπολίτες μας και στους τουρίστες».

Ο υπουργός υπενθύμισε πως το ΑΕΠ της χώρας βασίζεται σε τέσσερις τομείς, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, την παροχή υπηρεσιών και το real estate, τα οποία είναι καίρια σε ό,τι αφορά τα ανταποδοτικά οφέλη για την κοινωνία.

«Χωρίς υποδομές, αυτοί οι τομείς δε μπορούν να προχωρήσουν, άρα απαιτούνται πολλά – περιβαλλοντικές μελέτες, αδειοδοτήσεις, διαγωνισμοί που μπορεί να μπλοκάρουν δικαστικά – η προσπάθειά μας, όμως, να μικρύνουμε το χρόνο στον οποίο αποδίδονται οι λιμενικές υποδομές και ένας νέος ακτοπλοϊκός στόλος είναι η κύρια ασχολία μας το επόμενο χρονικό διάστημα», τόνισε.

«Όπως μπορέσαμε να εκσυγχρονίσουμε τη δημόσια διοίκηση, ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας στην ιστορία της χώρας για να έχουμε άμεση πρόσβαση σε εναέρια και πλωτά μέσα, το ίδιο θα κάνουμε και στη ναυτιλία», συμπλήρωσε ο υπουργός, προσθέτοντας πως «η αναβάθμιση των λιμένων και των μαρινών θα δώσουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και πολύ περισσότερα εσόδων στα νησιά μας, τους συμπολίτες μας και την ελληνική οικονομία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «η συνισταμένη όλων των προσπαθειών δεν περιορίζεται κομματικά, ούτε στο χρονικό ορίζοντα μίας διακυβέρνησης. Τα έργα αυτά είναι κομβικά και καίρια για τις επόμενες γενιές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ευημερούν στη χώρα μας, να μείνουν εδώ, να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους κλάδους, να αγοράσουν ένα σπίτι, να κάνουν οικογένεια, να αρχίσουμε να αντιστρέφουμε τους όρους του δημογραφικού. Από την πλευρά μου έχω να ζητήσω σύμπνοια στην εργασία και κοινές δράσεις, αλλά όχι στη θεωρία, στην πράξη, μετρήσιμα και με χρονοδιαγράμματα, για να πετύχουμε όσα θέλουμε», κατέληξε.