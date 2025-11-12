Κεφαλογιάννης: «Η μνήμη των πεσόντων πυροσβεστών μας δεσμεύει να στηρίζουμε ένα ισχυρό Σώμα»

«Η μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μας δεσμεύει να στηρίζουμε αδιάλειπτα ένα Πυροσβεστικό Σώμα ισχυρό, αξιοπρεπές, έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος παρέστη σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στην επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων, που πραγματοποιήθηκε στο «Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών», στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, στο Χαλάνδρι.

«Κάθε πυροσβέστης πρέπει να έχει την ασφάλεια και την αναγνώριση που του αξίζουν. Γιατί κάθε επέμβαση, κάθε φωτιά, κάθε διάσωση δεν είναι μόνο μια επιχείρηση, είναι μια μάχη για τη ζωή […] Αυτό το πνεύμα προσφοράς και αυταπάρνησης αποτελεί παράδειγμα για όλους μας», ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης εκφράζοντας «την πιο βαθιά ευγνωμοσύνη της Πολιτείας», προς τους συγγενείς των πεσόντων πυροσβεστών.

«Η σημερινή μέρα δεν είναι μια ακόμη εθιμοτυπική τελετή. Είναι υπόμνηση αξιών. Είναι υπενθύμιση ότι η αφοσίωση στον συνάνθρωπο και στην Πατρίδα έχει, δυστυχώς για κάποιους, το ύψιστο τίμημα, την ίδια τους τη ζωή» υπογράμμισε ο υπουργός και καταλήγοντας υπογράμμισε:

«Οι πεσόντες πυροσβέστες δεν έδρασαν μόνο ως επαγγελματίες. Έδρασαν ως άνθρωποι που πίστευαν σε έναν βαθύτερο σκοπό: στην προστασία του συνανθρώπου, στην υπεράσπιση του του αγαθού της ιδιοκτησίας και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Έφυγαν υπηρετώντας την υψηλότερη μορφή αλληλεγγύης, τη θυσία χωρίς όρους. Η μνήμη τους δεν είναι απλώς ιστορική. Είναι ζωντανή, παρούσα, ενεργή. Δείχνει τον δρόμο και διδάσκει στις νέες γενιές τι σημαίνει προσφορά. Θα κρατήσουμε τη μνήμη τους άσβεστη. Και θα συνεχίσουμε τον αγώνα τους με ευθύνη, σοβαρότητα και ενότητα».

Στην τελετή παρέστησαν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής, Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, Μαργαρίτα Βάρσου, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος ΠΣ Γεώργιος Μαρκουλάκης ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγου ΠΣ Θεόδωρου Βάγια, σύσσωμο το επιτελείο του ΠΣ, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, επίτιμοι αρχηγοί και υπαρχηγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων και Ενώσεων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων καθώς και μέλη των οικογενειών των πεσόντων πυροσβεστών.