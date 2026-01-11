“Καρφιά” Άδωνι Γεωργιάδη για την Μαρία Καρυστιανού: “Αυτοί που έλεγαν ότι δεν το κάνουν για λόγους πολιτικούς, τελικά το κάνουν για λόγους πολιτικούς”

Καρφιά για την Μαρία Καρυστιανού πέταξε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια κοπής πίτας σε τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας στα Βριλήσσια.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη Μαρία Καρυστιανού σε στιγμιότυπο που ανέβασε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο X: «Δεν πρέπει να σας παρασύρει το συναίσθημα και ότι όλα αυτά που γίνονταν δεν ήταν αθώα και ότι από πίσω κρύβεται ένα μεγάλο πολιτικό σχέδιο για την ανατροπή Μητσοτάκη…

Βλέπετε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου τώρα. Αυτοί που έλεγαν ότι δεν το κάνουν για λόγους πολιτικούς, τελικά το κάνουν για λόγους πολιτικούς» είπε κάνοντας σύγκριση με την τραγωδία στο Κραν Μοντανά. «Αν γινόταν αυτό θα ψάχναμε να βρούμε τον επιχειρηματία που ήταν φίλος του Μητσοτάκη» είπε. Από την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας στην ΔΗΜΤΟ Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης pic.twitter.com/9lmqXJnrD3— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 11, 2026

Στη συνέχεια, είπε αναφερόμενος στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας: «Αν μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο τότε θα φύγει και κανένας πόντος. Και για να το πω ανάποδα, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να φύγει κανένας πόντος δεν μιλάνε καθόλου.

Αν δεν μιλάς και καθόλου δεν θα ξεφύγει απολύτως τίποτα. Ας μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου εμείς που δίνουμε μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια» τόνισε χωρίς να διευκρινίσει σε ποιο ακριβώς περιστατικό αναφέρεται.