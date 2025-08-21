Καραμανλής: «Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο – Έναν σεμνό και αξιοσέβαστο πολιτικό»

Την ακόλουθη δήλωση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου:

«Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».